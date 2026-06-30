Victoria Tur es elegida nueva directora de la AECID

El Consejo Rector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha nombrado a Victoria Tur Gómez como nueva directora de la Agencia, cargo que ocupará a partir del 1 de agosto.

Su nombramiento llega ante la marcha del anterior director, Antón Leis, que deja el puesto para ocupar un alto cargo en el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

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Licenciada en Derecho y con un posgrado en Estudios Internacionales, la hasta ahora directora de Gabinete Técnico de la AECID ingresó en la Carrera Diplomática en 2007.

Según indica en un comunicado la Agencia, Victoria Tur (Tarragona, 1981) ha desempeñado a lo largo de su trayectoria distintos puestos en el servicio exterior, entre ellos la Segunda Jefatura de las Embajadas de España en Zimbabue y Jamaica, y el de consejera en la Embajada de España en Berlín.

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En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha trabajado en el Gabinete del Secretario General para la Unión Europea, en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y como subdirectora general adjunta para África Subsahariana.

Asimismo, su trayectoria está estrechamente vinculada a la Cooperación Española. En la AECID desempeñó la Jefatura del entonces Departamento de Cooperación con Mundo Árabe y Asia.

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La AECID es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, responsable de fomentar, programar, coordinar y ejecutar la política española de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global.