Temas del día de EFE España del miércoles 1 de julio de 2026

GOBIERNO ANDALUCÍA

Sevilla - Tras el rechazo de Vox a la investidura de Juanma Moreno, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía tiene ahora 48 horas para superar los escollos en la negociación con el partido de Santiago Abascal, sobre todo en materia de inmigración, y ser investido presidente en la segunda votación el próximo jueves.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ORGULLO 2026 (CRÓNICA)

Santiago de Compostela - Frente a la tradicional imagen que asocia el mundo rural con entornos conservadores y hostiles para la diversidad, cada vez más pueblos españoles acogen festivales, jornadas y proyectos promovidos por el colectivo LGBTIQA+ que reivindican estos territorios como espacios abiertos, inclusivos y alejados de los estereotipos. Jose Carlos Rodríguez

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - Desde este miércoles, Madrid se convierte en la sede del Orgullo, una celebración en la que la reivindicación estará presente en todas las jornadas, pero también la música y la diversión, de la mano de una amplia agenda de conciertos en la Puerta del Sol y la Plaza de España con artistas internacionales como Mon Laferte.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RENDIMIENTO ACADÉMICO

Madrid - El perfil del alumnado de alto rendimiento educativo en España es el de un estudiante nativo, muy motivado y asertivo, con educación desde la etapa de Infantil, de familia con alto estatus socioeconómico y vinculado a un centro privado o concertado. Así lo señala el último informe sobre calidad educativa de la Fundación Ramón Areces y el Ivie.

PUBLICIDAD

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022888702)

SANFERMINES 2026 (Entrevista)

Pamplona - Pamplona está ya lista para los Sanfermines, unas fiestas "populares, de tradición y de innovación", según afirma en una entrevista con EFE su alcalde, Joseba Asiron, quien aboga por que todo el que acuda se sienta "partícipe, seguro y, sobre todo, libre". Marian García

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ERUPCIÓN LA PALMA

Madrid - El Gobierno de Canarias informa en el foro 'Diálogos EFE' sobre cómo se encuentra La Palma cinco años después de la erupción del volcán Tajogaite y sobre el novedoso sistema de compensación de daños puesto en marcha en la isla para quienes perdieron terrenos y viviendas.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)(Directo)

CINE ESTRENOS

Madrid - Este viernes se estrena 'Magallanes', un crudo retrato del navegante producido por Albert Serra, que ha dado total libertad a su realizador, el filipino Lav Díaz: "Es alguien que sabe lo que hace, no tienes que hacer como si el director fuera un niño pequeño, como sucede hoy en día", ha remarcado a EFE el cineasta catalán. Marina Estévez Torreblanca.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)(Vídeo)

MORTADELO CIENCIA

Avilés - Una exposición organizada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) homenajea al historietista Francisco Ibáñez a través de 39 portadas de Mortadelo y Filemón alusivas a los retos y avances de la ciencia

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL MÉRIDA

Mérida - El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presenta del espectáculo de danza 'Spartacus', que abre la 72 edición, a cargo del Düsseldorf Ballet Theaterque y protagonizado por el actor Miguel Ángel Muñoz y el bailarín Igor Person.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CRISIS CLIMÁTICA

Madrid - La crisis climática ha dado un nuevo paso con la llegada de un calor sin precedentes a regiones tradicionalmente frías, una amenaza añadida para la conservación de los llamados "archivos naturales" de diversidad genética como salvaguarda alimentaria de la humanidad ante futuras catástrofes, cada vez más expuestos al deshielo de los polos.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023566921 / 8023566922)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

07:15h.- Madrid.- TERREMOTO VENEZUELA.- La reina y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, despiden en el aeropuerto Madrid-Barajas a los voluntarios del hospital de campaña de la AECID que se desplegará en Venezuela para atender a las víctimas de los terremotos. Sala Premium de la T4 en Barajas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Desayuno informativo en el Fórum Europa con la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, presentada por el expresidente del Gobierno José María Aznar. Hotel Ritz. Plaza de la Lealtad, 5 (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

09:15h.- Madrid.- ESPAÑA OCDE.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside junto con el director general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Mathias Cormann, el diálogo ministerial OCDE – América Latina. Casa América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida; Toni Valero, diputado de IU en el Congreso, y Henar Moreno, responsable federal del Área Institucional, atienden a los medios para tratar temas de actualidad. Dependencias de IU en el Congreso. Edificio de Ampliación II. Planta 3. (Texto)

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- GUARDIA CIVIL.- El rey entrega los despachos de empleo a la XLVI promoción de suboficiales de la Guardia Civil. Lonja Principal del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. (Texto)(Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- La reina recibe en audiencia a la Confederación de Salud Mental de España y a profesionales que trabajan en la prevención del suicidio y trastornos de la conducta alimentaria. Palacio de la Zarzuela. (Texto)(Foto) (Vídeo)

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial.- IGUALDAD POLÍTICA.- El presidente del CIS, José Félix Tezanos, participa en los cursos de verano de la Universidad Complutense en el coloquio “Sexo y poder. Identidades sexuales y desigualdades de poder”, en el curso "Sexo y poder. Tendencias, identidades y patrones erótico-sexuales y de poder en las sociedades del siglo XXI". Hotel Victoria, Sala Presidente. (Texto)

10:45h.- Santander.- CARMEN CALVO.- Santander.- La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, abre el ciclo "Referentes en femenino singular" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto)

11:15h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- HISPANIDAD CURSO.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en la II edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, 'La herencia cultural de la Hispanidad'. Real Centro Universitario El Escorial-María Cristina. Plaza de los Alamillos, 2 (Texto)

12:10h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- CURSOS VERANO.- El pintor Antonio López y el periodista Juan Luis Cebrián mantienen un diálogo en el curso 'Tendencias Geopolíticas (VII). Geopolítica de las relaciones hispano-norteamericanas 250 años después de la ayuda española'. (Texto)

14:15h.- Madrid.- DÍAZ AYUSO.- Almuerzo-coloquio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, organizado por el Club Siglo XXI. Padre Damián, 23 izquierda. (Texto)

16:30h.- Madrid.- POLÍTICA DEMOCRACIA.- Curso de verano "La democracia en Europa y América", a solicitud de la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales junto con el Centro Asociado a la UNED en Madrid. Congreso. Sala Cánovas.

ECONOMÍA

Madrid.- MATRICULACIONES JUNIO.- Las patronales del automóvil difunden datos de vehículos matriculados del mes de junio, después de que durante 2025 las inscripciones de nuevos vehículos aumentaran un 12,9 %, con 1,15 millones de unidades, gracias al impulso de las ventas de vehículos electrificados y se acercaran a los números prepandemia.

Madrid - Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, se queda sin licencia para operar en Europa a partir de este miércoles y deja en el aire a más de un millón de clientes en el Viejo Continente y a más de medio millón de usuarios en España.

09:00h.- Madrid.- TURISMO ALOJAMIENTOS.- El INE publica las cifras de alojamientos extrahoteleros de mayo. (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCA CRÉDITOS.- El Banco de España publica los datos de créditos concedidos a familias y empresas en mayo. (Texto).

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SINDICALISMO CURSO.- El secretario general CCOO, Unai Sordo, inaugura el curso 'Sindicalismo y democracia: memoria, lucha y futuro'. Hotel Victoria, Sala Monasterio.

10:00h.- Vitoria.- URBANISMO VITORIA.- La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la reforma urbanística del boulevard de la calle Los Herrán de Vitoria junto con la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. (Convocatoria para medios gráficos. No hay declaraciones). Calle Los Herrán (antigua estación de autobuses).

10:00h.- Barcelona.- TECNOLOGÍA GIGAFACTORÍA.- El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, participa en una sesión de trabajo para informar sobre el proyecto de gigafactoría de inteligencia artificial europea en Móra la Nova (Tarragona).

11:00h.- Valladolid.- VEHÍCULO ELÉCTRICO.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto con el presidente ejecutivo de Gotion, Steven Cai, presentan el proyecto de empresa del fabricante de baterías, en Valladolid. Delegación de la AEAT de Castilla León, Av. De Salamanca, 20. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- TARIFA ELÉCTRICA.- OCU y Octopus Energy celebran una rueda de prensa en la que se presentarán las principales conclusiones de un estudio elaborado a partir del análisis de 10.000 facturas reales de electricidad de hogares españoles. Sede OCU. (C. de Albarracín, 21, San Blas-Canillejas).

12:00h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO.- Se presenta la feria inmobiliaria The District 2026, que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre por primera vez en Madrid y que durante tres días se espera que reúna a más de 15.000 directivos internacionales y a más de 450 expertos. Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Calle Maudes, 17. 2ª planta.

17:00h.- Madrid.- ELECCIONES CEOE.- La CEOE celebra Comité Ejecutivo y Junta para poner fecha a la convocatoria de elecciones a la presidencia a la que se presentará el actual presidente Antonio Garamendi para intentar revalidar un tercer mandato al frente de la patronal. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Balance sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior.

09:30h.- Madrid.- JUSTICIA BALANCE.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios para hacer un balance del primer año de la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia. Palacio de Parcent, entrada por C/Reyes. (Texto) (Foto)(Vídeo)

19:00h.- Madrid.- CARNÉ PUNTOS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto conmemorativo del 20 aniversario del carné de conducir por puntos, al que también asistirán el director general de Tráfico, Pere Navarro, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo. Real Teatro del Retiro (Pl. de Daoíz y Velarde) (Texto)

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- ERUPCIÓN LA PALMA.- La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar informan en el foro 'Diálogos EFE' sobre cómo se encuentra La Palma cinco años después de la erupción del volcán. (Declaraciones al finalizar). Agencia EFE. Avenida de Burgos, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)(Directo)

10:30h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebra la I Jornada Más Datos Cáncer: hacia la equidad y la humanización de los datos, un encuentro que reunirá a expertos, investigadores, administraciones públicas, profesionales sanitarios y entidades de pacientes para reflexionar sobre el papel del conocimiento en la transformación del abordaje del cáncer. C/ Juan de Mariana, 15.

10:30h.- Madrid.- CSIC HISTORIA.- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) presenta una investigación sobre la represión en la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) tras la Guerra Civil, dando inicio así a la conmemoración de los 120 años de su creación. C/ Serrano, 117. (Texto)

11:00h.- Pamplona.- SANFERMINES 2026.- Presentación de la Oficina Internacional de Prensa, así como el fallo del Concurso Internacional de Fotografía del Encierro (CIFE). Sala de prensa de Baluarte. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:30h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios antes de reunirse con Ana Peláez, de CERMI Mujeres. Ministerio de Derechos Sociales. Paseo del Prado, 18, Sala Retratos (4ª Planta). (Texto)

14:30h.- Madrid.- DISCAPACIDAD INCLUSIÓN.- Se reúne la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Congreso.

18:30h.- Madrid.- BOSQUES ENERGÍA.- Presentación de 'Energía que cuida bosque', una iniciativa que conecta la inversión ciudadana en energía renovable con la restauración ecológica, la prevención de incendios forestales y el cuidado con los ecosistemas. Participan Fernando Valladares, Joaquín Araújo y Andrea Arnal, entre otros investigadores y divulgadores. En el Espacio Ecooo de Calle Escuadra 11.

19:00h.- Arguineguín (Gran Canaria).- PAPA ESPAÑA.- El obispo de Canarias, José Mazuelos; el director de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno; y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, descubren en muelle de Arguineguín (Gran Canaria) una placa que recuerda la visita del papa León XIV el pasado 11 de junio y rinde homenaje a las personas que han perdido la vida en pateras y cayucos en la Ruta Atlántica. Muelle.

20:00h.- Madrid.- ORGULLO 2026.- Pregón inaugural del Orgullo 2026 Plaza de Pedro Zerolo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL.- Se falla el Premio Nacional de Televisión. (Texto)

09:30h.- Badajoz.- FESTIVAL BADASOM.- Presentación del concierto que ofrecerán el músico Chico Pérez y la Orquesta de Extremadura dentro de la 17ª edición del Festival Badasom de flamenco y fado. Terraza de Verano del Teatro López de Ayala (Texto)

09:30h.- Mataró.- AÑO GAUDÍ.- La Nau Gaudí de Mataró presenta la exposición “Gaudí, Pagès i La Obrera”, que muestra la trayectoria del arquitecto, reordena cronológicamente su obra y presenta documentos y materiales inéditos Nau Gaudí (C/ de la Cooperativa 47)

10:00h.- Avilés.- MORTADELO CIENCIA.- El CSIC, el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento de Avilés inauguran la exposición La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España., Sala del Cómic de Aviles (MHUA). C/ La Ferrería, 35, (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Soledad Mallol, Mariona Terés, Marina San José, Rocío Marín y Laia Alemany son el nuevo elenco de 'Las que gritan', una comedia dirigida por José María del Castillo que se presenta en el Teatro Maravillas. C/ Manuela Malasaña, 6. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUSEO THYSSEN.- Médicos sin Fronteras presenta en rueda de prensa 'Esperanza a la fuerza', un proyecto inmersivo para que el público se acerque a Sudán y a su realidad tras más de tres años de guerra. Museo Thyssen.

11:00h.- Barcelona.- MANGA BARCELONA.- Ficomic presenta las primeras novedades y el cartel oficial de la 32a edición del Manga Barcelona. Casa Cupra. (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- ARTE PERFORMATIVO.- La artista vallisoletana Dora García protagoniza el proyecto 'Extramuros' del Museu Tàpies y el Grec Festival de Barcelona con las acciones performativas 'Corocuerpo' y 'El Bicho', que se desarrollarán eL próximo fin de semana en el Liceu. Museu Tàpies

11:00h.- Barcelona.- PLATFORM DALÍ.- Mónica Bello, directora del proyecto Platform Dalí, anuncia los próximos ciclos de este programa cultural, en el que colaboran científicos y artistas con el fin de extender el legado visionario de Dalí para imaginar nuevas formas de comprender el mundo a través del arte y la ciencia. Carrer de la Ciutat 7, Principal 1ª, (Texto)

11:30h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- Rueda de prensa de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) para presentar sus proyectos y colaboraciones en la edición de 2026 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Parador (Texto) (Foto)

11:30h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación del espectáculo de danza 'Spartacus', que abre la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Sede del Festival (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- TEATRO TEMPORADA.- El Centro Dramático Nacional (CDN) presenta la temporada teatral 2026/27 a la que asistirá el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la directora del INAEM y el director del CDN. Teatro Valle-Inclán. (Texto)

17:00h.- Barcelona.- ARTES DIGITALES.- La Acadèmia de les Arts Digitals, impulsada por profesionales vinculados a la creación digital contemporánea, artistas, programadores y guionistas, se presenta públicamente en la capital catalana l Barcelona XRLAB - Palo Alto Carrer dels Ferrers, 11

19:00h.- Madrid.- CULTURA LIBROS.- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, presenta el libro 'La maldición de Ramfis' del escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez. C/ Barquillo, 4 y en el canal de YouTube.

22:30h.- Sevilla.- LENNY KRAVITZ.- Actuación de Lenny Kravitz en el Icónica Santalucía Sevilla Fest de la Plaza de España Plaza de España (Texto)

EFE

slp/ram

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245