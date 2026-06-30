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Orlando Gill: "Paraguay está para grandes cosas y no tiene que achicarse ante nadie"

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Foxborough (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El portero paraguayo Orlando Gill, uno de los artífices de la clasificación de la Albirroja a octavos de final del Mundial, afirmó este lunes que su selección demostró que "está para grandes cosas", y que "no tiene que achicarse ante nadie en el mundo".

"Hoy quedó demostrado que Paraguay está para grandes cosas y que no tiene que achicarse ante nadie en el mundo", dijo a periodistas Gill, que atajó dos penaltis de los alemanes Kai Havertz y Nick Woltemade.

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"Le tuvimos muchísimo respeto a Alemania y a sus figuras, pero dentro del campo es a matar", explicó el guardameta, que también fue autor de otras cinco paradas clave durante los 120 minutos que duró el partido.

Gill también habló de cómo vivió el asedio al que Alemania sometió a Paraguay durante gran parte del partido, con una defensa excelente de la Albirroja.

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"Fue como una película de terror. Los alemanes te aparecían por todos lados por la calidad que tienen. Todavía no puedo creer lo que conseguimos", dijo.

Tras eliminar a Alemania, Paraguay espera rival en los octavos de final, que saldrá del cruce de este martes entre Francia y Suecia. EFE

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