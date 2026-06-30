Munar: "Estoy muy sorprendido con el nivel que he mostrado

Londres, 30 jun (EFE).- El tenista Jaume Munar, número 44 del ranking, reconoció que está "sorprendido" con el nivel que ha mostrado tras vencer en su debut en Wimbledon al argentino Francisco Cerúndolo, 21 de la ATP y que recientemente ganó el torneo de Queen's, por 6-1, 6-4 y 6-3.
"Ha sido un último mes complicado con los contratiempos de la muela que me hicieron quedarme sin Queen's ni Eastbourne. Estoy muy sorprendido con el nivel que he mostrado. Sabía que era algo que dependía de mí. Es una superficie que me permite ser muy agresivo y no dependo tanto del físico, que es me ayuda", expresó Munar tras avanzar a segunda ronda.
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El partido, que tuvo una duración de 1 hora y 45 minutos, estuvo dominado por el balear, que no concedió ningún 'break' y se mostró muy fiable al saque.
"El saque es primordial en todas las superficies y aquí se acentúa más. Llevo años haciendo hincapié en el saque. Cuando tienes déficits en tu juego como los tengo por el estado físico, lo puedo suplir con el saque", explicó.
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"He demostrado que el tenis está ahí y sigo confiando en mis posibilidades. Si me puedo apoyar en lo que hago bien, afronto con optimismo lo que venga por delante", añadió.
Munar se enfrentará en segunda ronda al británico Jacob Fearnley, que entró a cuadro principal por una invitación, y que derrotó al estadounidense Alex Michelsen por 3-6, 4-6, 6-2, 6-3 y 6-2.EFE
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