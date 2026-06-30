Espana agencias

Moreno no logra ser investido tras el voto contrario de los grupos de izquierda y de Vox

Guardar
Google icon

Sevilla, 30 jun (EFE).- El Parlamento andaluz ha rechazado este martes la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía con los 56 votos contrarios de los tres partidos de la izquierda -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- y de Vox, formación con la que no tiene aún cerrado un pacto de gobernabilidad.

El PP cuenta con 53 de los 109 escaños, por lo que necesita dos para llegar a la mayoría absoluta, mientras el PSOE tiene 28, Vox cuenta con 15, Adelante Andalucía suma ocho y Por Andalucía, cinco.

PUBLICIDAD

La sesión ha quedado suspendida hasta este jueves 2 de julio, cuando se producirá la segunda votación, en la que Moreno sólo necesitaría mayoría simple. Algo poco probable porque Vox ya ha indicado que votará sí o no, pero no se abstendrá, de modo que ese día Moreno será presidente con los votos afirmativos de PP y Vox o no lo será solo con el sí de los 53 populares.

En caso de que no haya acuerdo ni el jueves ni en dos meses, se repetirían elecciones el próximo 25 de octubre, ha adelantado Moreno.

PUBLICIDAD

A esa segunda votación se llegará después de que ambas fuerzas negocien desde ahora y hasta el mismo jueves el acuerdo de gobernabilidad que daría a Moreno el tercer mandato al frente de la Junta y que aún no se ha logrado, aunque ambas partes aseguran que hay sintonía y ganas de alcanzar el pacto.

En eso estarán los líderes del PP andaluz, Juanma Moreno, y Vox Andalucía, Manuel Gavira, quienes han admitido en el debate de este martes que ambos partidos tendrán que ceder en algunas de sus pretensiones para alcanzar un acuerdo.

 Moreno y Gavira han protagonizado un debate intenso en el que el líder de Vox Andalucía le ha señalado al del PP que el pacto que alcancen debe contemplar medidas a favor del campo, contra la migración y recoger la llamada 'prioridad nacional'.

La sesión de esta martes empezaba a las 10.00 con la intervención del líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha afeado al presidente de la Junta en funciones que no hablase del contenido del pacto que quiere firmar con Vox, formación a la que ha llamado "elefante en la habitación".

Para el líder de Por Andalucía, Moreno habrá "fracasado" en el momento en que acepte el concepto de 'prioridad nacional' que le exige Vox para firmar un acuerdo puesto que es una idea que ha tachado de "supremacista, clasista, racista, xenófoba y, en definitiva, fascista".

Después ha sido el turno para Adelante Andalucía, cuyo portavoz, José Ignacio García, ha acusado a Moreno de usar justamente el concepto de 'prioridad nacional' para monopolizar el debate y tapar así otros asuntos de más calado como la sanidad, la educación o la vivienda.

Tras un receso, a las 16.00 horas ha ocupado la tribuna la líder del PSOE, María Jesús Montero, quien ha pedido al candidato a la reelección que explique si el acuerdo que negocia con Vox incluye a los de Abascal en su Ejecutivo o no y le ha recordado que es él quien se presenta a la investidura ante su negativa, ha señalado, a hablar de su proyecto para Andalucía.

El último grupo en intervenir ha sido el del PP y ha tomado la palabra su portavoz, Toni Martín, quien ha señalado que el pacto que necesita Andalucía es "con los andaluces", que el pasado 17 de mayo mandataron la necesidad de "diálogo y acuerdo" aunque la izquierda "no parece que así lo quiera". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santiago Segura ‘censura’ una escena de ‘Torrente presidente’ y explica por qué: “No ha sido Netflix, he sido yo”

El cambio ha hecho pensar que ha sido una decisión de Netflix, aunque el propio Segura ha explicado que fue idea suya

Santiago Segura ‘censura’ una escena de ‘Torrente presidente’ y explica por qué: “No ha sido Netflix, he sido yo”

Todo lo que sabemos sobre la bacteria “come carne” Vibrio y su relación con la ola de calor

El aumento de las temperaturas del mar favorece la expansión de microorganismos asociados a infecciones graves

Todo lo que sabemos sobre la bacteria “come carne” Vibrio y su relación con la ola de calor

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 3 de julio, tras la cancelación del miércoles y el jueves: Adriano romperá con Martina y Manuel se plantará ante Ciro

Leocadia propondrá un viaje a Ángela en la ficción diaria de La 1

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 3 de julio, tras la cancelación del miércoles y el jueves: Adriano romperá con Martina y Manuel se plantará ante Ciro

La reina Máxima y la princesa Amalia de Holanda se mimetizan con looks a conjunto: dos vestidos azules y florales con estilo propio

La heredera ha acudido junto a sus padres al Consejo de Estado, al que pertenece desde que alcanzó la mayoría de edad

La reina Máxima y la princesa Amalia de Holanda se mimetizan con looks a conjunto: dos vestidos azules y florales con estilo propio

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

El pulso entre PP y Vox se salda con el fracaso de la primera investidura de Moreno, que deberá buscar un acuerdo de última hora para evitar que el bloqueo político se prolongue

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

DEPORTES

Jude Bellingham, el próximo agente 007 que da la razón a Mourinho con Inglaterra en el Mundial 2026: “Me encantaría”

Jude Bellingham, el próximo agente 007 que da la razón a Mourinho con Inglaterra en el Mundial 2026: “Me encantaría”

Los datos de Bono con los penaltis que explican por qué la victoria de Marruecos ante Países Bajos no fue suerte

El Atlético de Madrid cumple su promesa y denuncia al FC Barcelona ante la FIFA y la RFEF por el “acoso” a Julián Álvarez

Marcos Llorente, de ignorado por De la Fuente a contagiar la ‘fiebre por el sol’: “Sería un error pensar en Austria”

Nico Williams, objetivo octavos: el jugador trabaja para estar disponible para la siguiente ronda si España supera a Austria