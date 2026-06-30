Moreno no logra ser investido tras el voto contrario de los grupos de izquierda y de Vox

Sevilla, 30 jun (EFE).- El Parlamento andaluz ha rechazado este martes la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía con los 56 votos contrarios de los tres partidos de la izquierda -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- y de Vox, formación con la que no tiene aún cerrado un pacto de gobernabilidad.

El PP cuenta con 53 de los 109 escaños, por lo que necesita dos para llegar a la mayoría absoluta, mientras el PSOE tiene 28, Vox cuenta con 15, Adelante Andalucía suma ocho y Por Andalucía, cinco.

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La sesión ha quedado suspendida hasta este jueves 2 de julio, cuando se producirá la segunda votación, en la que Moreno sólo necesitaría mayoría simple. Algo poco probable porque Vox ya ha indicado que votará sí o no, pero no se abstendrá, de modo que ese día Moreno será presidente con los votos afirmativos de PP y Vox o no lo será solo con el sí de los 53 populares.

En caso de que no haya acuerdo ni el jueves ni en dos meses, se repetirían elecciones el próximo 25 de octubre, ha adelantado Moreno.

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A esa segunda votación se llegará después de que ambas fuerzas negocien desde ahora y hasta el mismo jueves el acuerdo de gobernabilidad que daría a Moreno el tercer mandato al frente de la Junta y que aún no se ha logrado, aunque ambas partes aseguran que hay sintonía y ganas de alcanzar el pacto.

En eso estarán los líderes del PP andaluz, Juanma Moreno, y Vox Andalucía, Manuel Gavira, quienes han admitido en el debate de este martes que ambos partidos tendrán que ceder en algunas de sus pretensiones para alcanzar un acuerdo.

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Moreno y Gavira han protagonizado un debate intenso en el que el líder de Vox Andalucía le ha señalado al del PP que el pacto que alcancen debe contemplar medidas a favor del campo, contra la migración y recoger la llamada 'prioridad nacional'.

La sesión de esta martes empezaba a las 10.00 con la intervención del líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha afeado al presidente de la Junta en funciones que no hablase del contenido del pacto que quiere firmar con Vox, formación a la que ha llamado "elefante en la habitación".

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Para el líder de Por Andalucía, Moreno habrá "fracasado" en el momento en que acepte el concepto de 'prioridad nacional' que le exige Vox para firmar un acuerdo puesto que es una idea que ha tachado de "supremacista, clasista, racista, xenófoba y, en definitiva, fascista".

Después ha sido el turno para Adelante Andalucía, cuyo portavoz, José Ignacio García, ha acusado a Moreno de usar justamente el concepto de 'prioridad nacional' para monopolizar el debate y tapar así otros asuntos de más calado como la sanidad, la educación o la vivienda.

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Tras un receso, a las 16.00 horas ha ocupado la tribuna la líder del PSOE, María Jesús Montero, quien ha pedido al candidato a la reelección que explique si el acuerdo que negocia con Vox incluye a los de Abascal en su Ejecutivo o no y le ha recordado que es él quien se presenta a la investidura ante su negativa, ha señalado, a hablar de su proyecto para Andalucía.

El último grupo en intervenir ha sido el del PP y ha tomado la palabra su portavoz, Toni Martín, quien ha señalado que el pacto que necesita Andalucía es "con los andaluces", que el pasado 17 de mayo mandataron la necesidad de "diálogo y acuerdo" aunque la izquierda "no parece que así lo quiera". EFE

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(foto) (vídeo)