Marruecos celebra en las calles el pase de los Leones del Atlas tras una noche en vela

Rabat, 30 jun (EFE).- Cientos de personas salieron a las calles a celebrar la clasificación de Marruecos frente a los Países Bajos después de seguir un partido que mantuvo despierto al país hasta la madrugada.

La capital marroquí, Rabat, amaneció este martes envuelta en el eco de los cánticos, las vuvuzelas y los cláxones después de que los aficionados celebran hasta el amanecer la victoria de los Leones del Atlas tras derrotar en serie de penaltis por 2-3 a Países Bajos, después de un empate 1-1, y clasificarse a los octavos de finales del Mundial 2026.

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La noche había comenzado antes: desde las 02.00 de la madrugada, hora del inicio del encuentro en Marruecos, los gritos de emoción se propagaban por los barrios de la capital. Cada ocasión de peligro, cada intento y el gol de la selección marroquíes eran recibidos con gritos que se oían desde las ventanas, los balcones y las calles donde muchos vecinos siguieron el partido junto a familiares y amigos.

Tras la victoria, cientos de personas -la mayoría de ellas vestía la camiseta de la selección- salieron inmediatamente a las calles, decenas de coches recorrían las principales avenidas ondeando la bandera nacional y haciendo sonar sus cláxones.

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"¡Ahora no me importa irme a trabajar!", gritaba entre risas un joven desde la calle, a pocas horas de tener que incorporarse a su trabajo después de una noche sin dormir.

Los cánticos de "Dima Maghrib" ("Siempre Marruecos") resonaron durante horas en una celebración que se prolongó hasta el amanecer. EFE

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