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Marlaska sitúa la trama de Leire Díez "fuera de Interior", respalda a Mercedes González y duda de presiones a UCO

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez "fuera del Ministerio del Interior", según ha dicho en una comparecencia en el Senado en la que ha vuelto a respaldar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha cuestionado que se presionara a la Unidad Central Operativa (UCO) desde la cúpula del Instituto Armado.

Durante su comparecencia en la 'comisión Koldo', Marlaska ha reconocido que la directora le informó de su encuentro con Leire Díez --aunque ha dudado si le habló de forma genérica de una militante del PSOE-- en abril de 2025, cuando se produjo el hecho que ha calificado de "extraño" de pedirle que rehabilitara al comandante Rubén Villalba.

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Por su parte, el PP ha censurado que haya "mentido durante un año" sobre estos encuentros desvelados en los informes de la UCO. "Toda España sabía quién era la fontanera del PSOE, menos usted y la directora que no lo sabían", ha ironizado el senador Fernando Martínez-Maíllo, remitiéndose a noticias en prensa desde septiembre de 2024.

También le ha recordado el senador que la UCO detectó otras conversaciones por Whatsapp entre Mercedes González y Leire Díez después de que estaba última aludiera a Rubén Villalba, aunque no pudo analizarlas porque se activó el borrado automático, y también hubo una llamada telefónica de 13 segundos.

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"Cualquier comunicación en esos términos o fue nula o sin alcance alguno, o incluso no tuvo contenido", ha apuntado Marlaska, que ha reprochado al PP que "vea mucho más" contra Mercedes González que lo que ha reflejado en sus autos el juez, ya que no la han imputado ni pedido que se intervengan sus comunicaciones privadas.

"¿Está pidiendo que la directora comparezca ante el juez?", le ha preguntado Martínez-Maíllo, a lo que Marlaska ha contestado de forma rotunda: "Sé que nadie de mi equipo tiene nada que ocultar".

INFORMACIONES RESERVADAS A LA UCO

Marlaska se ha referido a las informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO y a la investigación en la Audiencia Nacional sobre la supuesta orden de ponerse de perfil en las causas que afectaban al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ninguna tenía carácter de represión", ha dicho.

"Jamás he dicho a ningún funcionario público algo sobre dejar de investigar un hecho", ha sostenido Marlaska, que acto seguido ha mencionado que por la prensa ha conocido la reciente declaración en la Audiencia Nacional de dos exjefes de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, por lo que el ministro entiende que esa afirmación de ponerse de perfil "ha sido matizada suficientemente".

"Estoy convencido de que nadie dependiente del Ministerio del Interior ha actuado en una forma como la indicada", ha subrayado Marlaska al ser preguntado sobre los informes de la UCO que sí mencionaban supuestas presiones a los agentes y órdenes para ponerse de perfil.

El ministro se ha detenido en la información reservada sobre posibles filtraciones de conversaciones de Whatsapp entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos para explicar que, antes de tomar ninguna medida, se dio traslado a los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y que este último mostró su disconformidad, de ahí que se cerrara sin tomar declaración a ningún agente.

"NO ENGAÑÉ A NADIE"

Durante más de tres horas en el Senado, Marlaska ha reiterado que Mercedes González le comunicó que tuvo un encuentro con Leire Díez en el que la exmilitante del PSOE le pidió rehabilitar al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, detenido tras estallar el 'caso Koldo', algo a lo que ella se negó en rotundo y que el ministro respaldó.

"Es una trama generada fuera, en el ámbito exterior, ninguna persona del Ministerio del Interior está relacionada con la misma", ha indicado Marlaska, que también ha rechazado que haya mentido o dado "versiones contradictorias" sobre las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, porque según el, nunca se trató nada relacionado con perjudicar a la UCO ni a jueces ni fiscales.

Marlaska ha rechazado que haya mentido sobre estos encuentros o sobre la decisión de poner contravigilancia policial a Leire Díez. "No engañé a nadie, no tengo ninguna duda sobre el buen hacer de la directora de la Guardia Civil", ha enfatizado. Además, ha recordado que ni Mercedes González ni su antecesor, Leonardo Marcos, están investigados en la Audiencia Nacional.

También ha dicho que él informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su reunión con la UCO del 30 de mayo de 2025, después de que se publicara el audio "deleznable" en el que Leire Díez hablaba de "matar" al teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Según él, el jefe del Ejecutivo le comentó que le parecía "perfecto" que trasladara su apoyo a la UCO.

Marlaska ha comentado que, con anterioridad, "tuvo conocimiento de la existencia de la trama" a partir de que la directora de la Guardia Civil le comentó que el director adjunto operativo (DAO) había recibido de la Jefatura de Información una nota sobre la existencia de un grupo de personas que tratan de imputar irregularidades a la UCO.

"Evidentemente, el DAO dio el trámite a Policía Judicial, es decir, a la UCO, para que tomara razón del mismo y se procediera en los términos oportunos al respecto; ahí es cuando yo tengo conocimiento de esa trama que está siendo objeto de investigación actualmente", ha dicho Marlaska.

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EuropaPress

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