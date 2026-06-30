Espana agencias

Los grandes morosos con Hacienda bajan a 5.853 en 2025, 144 menos

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- El número de grandes morosos con Hacienda (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) se situaba al cierre de 2025 en 5.853, 144 menos que un año antes, después de que en el último año hayan abandonado el listado 879 deudores y se hayan incorporado 735 nuevos.

De acuerdo a los datos facilitados por la Agencia Tributaria y a falta de que se publique el listado de grandes deudores a las 12:00 horas, la mayoría de los principales morosos con Hacienda eran personas jurídicas (4.742) y, el resto, personas físicas (1.111).

PUBLICIDAD

Estos grandes morosos adeudaban a Hacienda 15.432 millones de euros, un 4,4 % menos que un año antes, de los que 12.177 millones correspondían a contribuyentes que aparecen como deudores principales; 2.557 millones a contribuyentes que son tanto deudores principales como responsables; y 698 millones a deudores únicamente responsables.

La Agencia Tributaria ha precisado que, si se eliminan las duplicidades por importes que aparecen atribuidos tanto a morosos principales como a responsables, la deuda se sitúa en 15.364 millones, un 12,2 % más.

PUBLICIDAD

Además, 4.288 millones corresponden a deudas en proceso concursal, por lo que su eventual cobro está ligado al propio procedimiento.

La Agencia Tributaria ha precisado que algunos contribuyentes que cumplían las condiciones para aparecer en la lista realizaron ingresos por 79,5 millones para evitarlo, algunos con abonos antes del cierre de año para reducir su deuda del umbral de los 600.000 euros (42,27 millones) y otros saldando completamente sus deudas tras ser incluidos (37,23 millones).

De acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria, 879 morosos que aparecían en el listado de 2024, con una deuda de 1.729 millones, la han abandonado, ya sea por cancelar la deuda, bajarla de 600.000 euros, obtener un aplazamiento o suspensión o por falta de firmeza.

Al mismo tiempo, se han incorporado 735 morosos nuevos, con una deuda global de 1.083 millones.

Los morosos del listado de 2024 han abonado desde junio del pasado año ingresos por 220 millones y los seleccionados para el nuevo listado por 189,97 millones desde el 1 de enero.

En este listado, se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros de la deuda de 2.099 morosos, por un importe de más de 2.927 millones de euros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

El número dos de Vivienda, David Lucas, seguirá un tratamiento oncológico en la sanidad pública

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

El presidente del Gobierno ha señalado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

La empresa contrató después a otra trabajadora para el mismo puesto

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

El fiscal pide 15 años para el exministro Fernández Díaz y 19 para Villarejo por participar en el “operativo parapolicial directivo” de la Kitchen

El fiscal también pide 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad, el exDAO de la Guardia Civil y el inspector jefe Andrés Gómez Gordo

El fiscal pide 15 años para el exministro Fernández Díaz y 19 para Villarejo por participar en el “operativo parapolicial directivo” de la Kitchen

Los 60 vecinos desalojados por el incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) regresan a casa: nivel 1 de emergencia

El fuego ha obligado a cortar al tráfico dos carreteras

Los 60 vecinos desalojados por el incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) regresan a casa: nivel 1 de emergencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

El fiscal pide 15 años para el exministro Fernández Díaz y 19 para Villarejo por participar en el “operativo parapolicial directivo” de la Kitchen

Los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena paralizan definitivamente su fusión

La policía incauta más de 1.000 kilos de drogas sintéticas y sustancias químicas que iban a entrar en Ibiza desde Países Bajos

La Universidad Complutense suspende durante un año a Juan Carlos Monedero por acoso sexista

ECONOMÍA

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo