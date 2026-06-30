Los argentinos Burruchaga y Etcheverry se despiden de Wimbledon

Londres, 30 jun (EFE).- Los argentinos Román Andrés Burruchaga y Tomás Martín Etcheverry se despidieron de Wimbledon en primera ronda tras caer ante el australiano Alex de Miñaur y el italiano Lorenzo Sonego, respectivamente.

Burruchaga fue superado con claridad por el australiano, que se impuso por 7-6(5), 6-1 y 6-0, mientras que Etcheverry ofreció algo más de resistencia ante el italiano (6-4, 6-4, 2-6 y 7-6(4)).

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El encuentro entre el también argentino Mariano Navone y el italiano Flavio Cobolli tuvo que suspenderse por falta de luz cuando el transalpino dominaba por dos sets a uno.

En el cuadro femenino, la argentina Nadia Podoroska tampoco superó la primera ronda al caer ante la ucraniana Marta Kostyuk, mientras que la mexicana Renata Zarazúa también se despidió del Grand Slam británico tras perder frente a la filipina Alexandra Eala por 6-1 y 6-2. EFE

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