Lenny Kravitz repasa tres décadas de éxitos en su regreso a Marbella

Esther Gómez

Marbella (Málaga), 29 jun (EFE).- El concierto con el que Lenny Kravitz ha regresado este lunes a la Costa del Sol tras más de una década se ha convertido en un repaso a sus más de tres décadas de éxitos musicales.

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Pasaban 20 minutos de las 22:00 horas cuando los primeros acordes de ‘Bring it on’ han roto el silencio de la noche en el recinto del festival Starlite.

Entre humo blanco y estridentes luces de neón que coloreaban la oscuridad de la Cantera de Nagüeles ha aparecido Lenny Kravitz.

Enfundado en unos vaqueros de campana, con cazadora de cuero y gafas de sol oscuras, el artista se ha colocado al frente del escenario en el que lo esperaban los miembros de su banda.

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Sin mediar palabra y sin más preámbulo que los aplausos y vítores de un público deseoso de ver a su ídolo, ha comenzado a cantar.

Los seguidores del neoyorquino no han aguantado mucho en sus asientos y se han puesto en pie desde el minuto uno.

Los pocos que no se habían levantado al sonar ‘Dig in’, con el que en 2002 se hizo con su cuarto Grammy, han comenzado a bailar con ‘Tk 421’ y prácticamente no se han vuelto a sentar en las dos horas que ha durado el concierto.

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Ha habido tiempo para todo en esta cálida noche de verano en Marbella, para temas más movidos como ‘Are You Gonna Go My Way’ y para alguno más tranquilo como ‘Again’.

También para hacer un guiño a los locales, a los que Kravitz se ha dirigido en español.

"Estoy muy feliz de estar aquí", ha comentado, y es que "es una bendición para todos estar hoy juntos".

El público ha agradecido el esfuerzo de Kravitz para hablar un idioma que no es el suyo y le ha respondido con una cariñosa ovación.

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Este es, ha dicho el artista de Nueva York antes de presentar ‘Live’, "otro día para amar, perdonar y vivir".

Y así, arropado por los suyos, el estadounidense ha ofrecido un concierto que para algunos de sus fans, como Mia, una niña mallorquina de tan solo once años, será inolvidable.

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La chica, a la que ha presentado como "el futuro del rocanrol", ha cantado acompañada por la guitarra de Kravitz y por su banda, la penúltima canción de la noche y ha dejado a los presentes boquiabiertos.

"No puedo esperar a ver qué será de ella", ha concluido tras despedirse de ella.

No han faltado temas como ‘Believe’ o ‘Honey’ y por supuesto, ‘American Woman’ y ‘Fly Away’, ambos premiados con sendos Grammy en el año 1999 y en el 2000, respectivamente.

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‘Let love rule’ ha sido el tema elegido por Kravitz para poner el broche de oro a una actuación en la que ha interpretado una veintena de temas, pero que a sus fieles seguidores ha sabido a poco.

El de Marbella ha sido el segundo de los tres conciertos que el estadounidense tiene agendados en España este verano dentro de su gira europea.

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El primero fue el sábado 27 de junio en el Iberdrola Music de Madrid y el siguiente será el 1 de julio en el festival Icónica de Sevilla.

Una gira que comenzó hace tan solo quince días en Florencia (Italia), donde el 12 de junio encabezó el cartel del Firenze Rocks, y que finalizará en agosto en Londres (Reino Unido). EFE

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