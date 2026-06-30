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Las calles de la capital paraguaya estallan de júbilo por la campanada de la Albirroja

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Redacción deportes, 29 jun (EFE).- Las calles de Asunción, la capital de Paraguay, estallaron este lunes de júbilo después de que la Albirroja dinamitó la Copa del Mundo al eliminar en los dieciseisavos de final a la cuatro veces campeona Alemania, tras una electrizante tanda de penaltis y con marcador 3-4.

"El resultado fue espectacular, me encantó. Quiero festejar y quiero celebrar, eso es lo que nos queda ahora", dijo a EFE en el microcentro de Asunción la joven Kiara Cristaldo.

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Acompañada de amigos, Cristaldo fue una de las miles de personas que llenas de fe abarrotaron esta jornada el microcentro capitalino para seguir la hazaña de Paraguay, que echó del Mundial un equipo teutón que encaró el partido con el rótulo de claro favorito.

La mujer de 22 años agregó que, pese a la declarada superioridad de la plantilla alemana, jamás dudó de las posibilidades de que la selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro diera la campanada.

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Ni siquiera cuando los paraguayos desperdiciaron una ventaja de dos goles en la tanda de penaltis.

"Para ser honesta, yo no perdí ni un momento la esperanza, yo soñé, quería soñar y tenía mi corazón ahí y presentía (el triunfo), de verdad presentía. Estoy demasiado feliz por el resultado", señaló.

Alemania y Paraguay igualaron a un gol por lado en los noventa minutos del tiempo reglamentario y la prórroga y definieron al ganador en la tanda de penaltis, donde el espigado Orlando Gill se agigantó con dos atajadas.

"La clave fue la defensa a la camiseta y el amor a Paraguay", dijo por su parte el asunceno Alcides Martínez.

El hombre de 55 años también recordó que previo al partido un analista deportivo alemán calificó a la Albirroja como una selección "de tercera categoría" a la que la Mannschaft debía ganar sin mayores problemas.

"Somos un equipo de tercera, sí, es cierto, pero le ganamos a Alemania", ironizó Martínez.

La victoria permite a Paraguay, en su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, instalarse en los octavos de final, donde ya espera al rival que saldrá de la llave entre Francia y Suecia.

"Que venga quien venga, los paraguayos no nos rendimos, no bajamos la cabeza y en el momento clave siempre damos el golpe justo", dijo Martínez. EFE

(foto)(video)

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