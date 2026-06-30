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La nueva Liga de fútbol sala se jugará con formato de torneos Apertura y Clausura

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Redacción deportes, 30 jun (EFE).- La temporada 2026-2027 marcará el inicio de una nueva etapa en el fútbol sala español, después de que la Asamblea General de la RFEF aprobase este martes el nuevo formato de la Liga, una remodelación de las competiciones de la élite masculina que busca incrementar su interés competitivo.

La principal novedad será la división de la fase regular en dos torneos independientes: Apertura y Clausura. El primero se disputará entre septiembre y diciembre y el segundo entre enero y mayo. Ambos constarán de 15 jornadas, en las que los 16 equipos se enfrentarán una sola vez entre sí, disputando siete u ocho encuentros como locales. Cada torneo coronará a su propio campeón.

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Tras la conclusión del Clausura se celebrarán los 'playoffs' por el título, que decidirán al campeón absoluto de la temporada. En ellos participarán ocho equipos: los dos primeros clasificados del Apertura, los dos mejores del Clausura y los cuatro conjuntos con mayor puntuación acumulada entre ambos torneos, ampliándose este número si coinciden algunos de los ya clasificados. Las eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final se disputarán al mejor de tres partidos.

El nuevo sistema también modifica el reparto de las plazas para la Liga de Campeones europea. Si el vigente campeón continental es español, la Liga dispondrá de una única plaza, que corresponderá al campeón de la temporada o, si coincide, al equipo con mayor puntuación conjunta entre Apertura y Clausura. Si también se diera esa coincidencia, la clasificación recaería en el finalista de los "playoffs".

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Si el campeón de Europa no fuera español, España contará con dos plazas: una para el campeón de la temporada y otra para el equipo con más puntos acumulados en los dos torneos, recurriendo igualmente al finalista si hubiera coincidencia.

El descenso también se decidirá por la clasificación acumulada, perdiendo la categoría los dos equipos con menor puntuación total entre Apertura y Clausura.

La otra gran novedad será la unificación de la Copa de España y la Copa del Rey en un torneo, cuya fase final se disputará en marzo.

La competición contará con ocho participantes y reunirá a equipos de hasta cuatro categorías, con un máximo de 96 clubes implicados. Seis plazas corresponderán a los seis primeros clasificados del torneo Apertura, mientras que las dos restantes se decidirán mediante un sistema eliminatorio en el que participarán clubes de Segunda B, Tercera, Segunda División y los equipos de la Liga Prime Futsal que no hayan logrado la clasificación directa. EFE

jmd/cmm

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