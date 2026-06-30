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La ministra de Vivienda pide generosidad a los grupos para aprobar las nuevas medidas

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Madrid, 30 jun (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido a los grupos políticos generosidad para aprobar el nuevo real decreto de medidas, un texto que espera tener ultimado en los próximos días y que recogerá propuestas planteadas por las distintas formaciones en esta materia.

De esta forma, ha indicado que el texto está ya circulando internamente en el seno del gobierno de coalición y espera que en unos días lo puedan compartir con los grupos políticos para que lo estudien y vean antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

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Con motivo de una visita a las obras de demolición de Campamento en Madrid, ha señalado que ahora están compartiendo con sus socios de gobierno el acuerdo que se conformó ayer y que el objetivo es aunar en un solo documento todas las iniciativas de todos los grupos políticos que entienden son buenas para resolver el problema de la vivienda.

Algunas de estas medidas, ha afirmado, son urgentes y tienen que ver con la regulación del alquiler o de los pisos turísticos, y otras son más profundas y vienen a contribuir a este cambio de paradigma de la conformación de un parque público que tiene que ver con una fiscalidad que priorice la vivienda pública y la vivienda asequible o la agilización normativa, especialmente, en los desarrollos urbanísticos de los municipios.

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"Yo quiero confiar en que ese acuerdo es posible a día de hoy, porque como les digo hemos incorporado en él visiones de todos los grupos que son buenas para la gente y creo que eso tiene difícil rechazo. Ahora, si se siguen empeñando en cada uno defender en exclusiva lo suyo, el acuerdo no saldrá", ha manifestado.

Rodríguez ha recalcado que el acuerdo exigirá de renuncias y que hay grupos que se han mostrado "muy generosos" a la hora de asumir que va a haber algunas cuestiones que tendrán que salir de su máximo y aceptar otras que a priori igual no hubieran aceptado.

La idea del Gobierno es llevar el decreto con los apoyos y subraya que las conversaciones no se han iniciado ahora, sino hace meses con todos los grupos políticos.

La ministra, que ha lamentado que algunas medidas importantes para la ciudadanía en el ámbito del alquiler hayan sido rechazadas por vetos cruzados, ha insistido en que es un paquete amplio y transversal y que es necesaria una mayoría suficiente para sacarlo adelante.

"Ante el principal problema que tiene la ciudadanía el Parlamento no se puede quedar al margen y, mucho menos, el Congreso de los Diputados puede permitirse ser un obstáculo", ha recalcado. EFE

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