La ley para nacionalizar saharauis avanza en el Congreso con idea de aprobarse en julio, pese al rechazo de PP y Vox

La proposición de ley para conceder la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española ha superado este martes la fase de ponencia, tras los acuerdos alcanzados entre el PSOE, Sumar y los socios de izquierda del Gobierno, y la idea es que el texto se apruebe en el mes de julio en la Comisión de Justicia y en el Pleno.

Esta iniciativa estuvo más de un año en la 'nevera' del Congreso y el grupo plurinacional, que fue quien la impulsó, llevaba desde abril tratando de reactivarla ofreciendo a los grupos progresistas, incluido el PSOE, una propuestas de enmiendas transaccionales que agrupara las distintas aportaciones.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, PSOE y Sumar han acercado posturas y han acabado pactando una serie de cambios en la redacción original que han sido avalados por la ponencia con apoyo de los socios de izquierda, mientras que Junts ha optado por la abstención. El PP y Vox han votado en contra, pero han quedado en minoría.

La intención de Sumar es llevar la iniciativa a la Comisión de Justicia el próximo 14 de julio, ya en sesión pública, con idea de que esté disponible para votarse en el último Pleno previsto antes del verano, el 24 de julio.

PUBLICIDAD