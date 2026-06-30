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La C.Valenciana alega al Supremo que la regularización puede afectar al espacio europeo

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València, 30 jun (EFE).- La Generalitat Valenciana ha presentado sus alegaciones ante el Tribunal Supremo ante la posibilidad que ha planteado de llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y en ellas argumenta que podría afectar al conjunto del espacio europeo.

Las alegaciones, que han sido presentadas este martes, dentro del plazo de cinco días dado por el Tribunal para que la Comunitat Valenciana y Aragón, que presentaron recursos, puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE, contemplan que el Real Decreto 316/2026 "no es una mera reforma técnica de extranjería, sino una regularización extraordinaria y masiva de personas en situación irregular, aprobada por vía reglamentaria y con efectos potenciales sobre cientos de miles de personas".

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El escrito advierte de que la medida puede afectar no solo a España, sino al conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, especialmente por sus efectos sobre asilo, retorno y circulación Schengen, según informa la Generalitat en un comunicado.

Además, considera que el Estado habría actuado "de forma unilateral, sin coordinación suficiente" con la Comisión Europea ni con los demás Estados miembros justo antes de la plena aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

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Y presenta la actuación estatal como una decisión que podría anticiparse al marco europeo común y, en la práctica, "debilitar sus objetivos de control, retorno efectivo, cooperación y reparto equilibrado de responsabilidades".

Las alegaciones defienden técnicamente que existen dudas de compatibilidad con el derecho de la Unión, en particular con el Reglamento europeo sobre procedimiento común de protección internacional, la Directiva de Retorno, el Reglamento sobre gestión del asilo y la migración y las reglas Schengen, y aduce que no puede utilizarse una norma interna de rango reglamentario para producir efectos generales que puedan comprometer una política europea común.

La Generalitat insta al Tribunal Supremo a llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes al TJUE, y a la vez le pide que no espere a esa cuestión para resolver las medidas cautelares, al considerar que, si no se suspende ya la norma, la medida cautelar perderá sentido, pues el plazo de solicitudes finaliza justo este martes y los efectos de la regularización podrían hacerse efectivos de forma inmediata.

Al mismo tiempo reitera la petición de que se suspendan las disposiciones impugnadas del real decreto por haber sido adoptado sin coordinación con la Unión Europea ni con los demás Estados miembros, "vulnerando" el principio de cooperación leal y el marco común establecido en los Reglamentos (UE) 2024/1351 y el sistema Schengen.

El Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso al TJUE por si entrara en conflicto con el derecho comunitario, según lo ha acordado en dos providencias que ha dictado en la tramitación de los recursos interpuestos por la Comunitat Valenciana y Aragón contra determinados aspectos del real decreto del pasado 14 de abril. EFE

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