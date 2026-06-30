La A sale del armario: el colectivo asexual entra en el acrónimo LGTBIQA+

Carla P. Gumbau

Madrid, 30 jun (EFE).- La primera vez que las personas asexuales salieron como un bloque en la manifestación del Orgullo de Madrid fue en 2017. Desde entonces la comunidad asexual ha ido tomando protagonismo, aunque solo desde hace unos meses la A que la representa aparece en el acrónimo LGTBIQ+, que ha pasado a ser LGTBIQA+.

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Entre las asociaciones presentes en aquel Orgullo 2017 se encontraba la Asexual Visibility and Education Network (AVEN), la pionera en la defensa de las personas asexuales del mundo, según recuerda Leticia Rey, vocal de cultura de la FELGTBI+, para explicar el comienzo de la visibilización del colectivo asexual en España.

La asexualidad es "un espectro que se describe como la falta de atracción sexual o la orientación sexual hacia ningún género", detalla Rey.

Sin embargo, la palabra "espectro" dentro del término, especifica la importancia de comprender que "hay gente asexual que sí puede experimentar atracción sexual, pero en circunstancias muy concretas o con una frecuencia muy baja".

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Una persona asexual puede sentir atracción romántica por otra (alorromántica) o no sentirla (arromántica), y puede no sentir atracción sexual en absoluto o solo sentirla cuando se establece un vínculo muy cercano con otra persona.

"Hay a mucha gente que le han dicho que la asexualidad es para gente que le gusta estar sola, que no se enamora, que no siente nunca atracción sexual, pero no es así siempre, hay muchas posibilidades dentro del espectro", explica Rey en una entrevista con EFE.

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Pero comprender la asexualidad y sus vertientes supone un reto cada vez mayor en una sociedad que concibe el sexo como "una necesidad".

Según un informe elaborado por la Universidad Complutense conocido el pasado mes de mayo, el 44 % de los adolescentes españoles tiene su primera exposición a contenido pornográfico a los 12 años y el 72,6 % (entre 12 y 16 años) está expuesto a pornografía explícita.

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Esta hipersexualización supone una "patologización constante" de las personas asexuales: "Mucha gente considera al sexo como una necesidad vital, como dormir y comer. En el momento en el que no tienes esa necesidad, es porque tienes algún problema, una enfermedad", ejemplifica Rey.

Es por ello que, desde las asociaciones, reivindicar el consentimiento es clave. "La gente asexual necesita descubrirse y conocer el consentimiento. Si no has sentido atracción sexual, no sabes lo que es ni sabes donde están tus límites", explica.

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"En la adolescencia te dejas llevar por querer entrar en la comunidad, pero si ni siquiera entiendes bien el consentimiento, entras en una espiral en la que te dices a ti misma que te tienes que aguantar a hacer cosas que no quieres por tener 'responsabilidad de pareja'", añade Rey.

De acuerdo al estudio Estado del Odio 2026 que realizó la FELGTBI+, el 37 % de las personas asexuales en España han sufrido acoso, el 33 % han sido discriminadas y el 30 % han sido víctimas de alguna agresión: "Llamar a tener sexo tener responsabilidad afectiva es un peligro", apunta Rey.

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Otra de las reivindicaciones de la comunidad asexual española, es tener una mayor presencia en la normativa.

El pasado jueves, el pleno del Congreso aprobó por mayoría absoluta la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas 'terapias de conversión' dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

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Sin embargo, a pesar de esta reforma, para Rey es clave "especificar en el cuerpo de la ley de qué colectivos estamos hablando, porque si vas a denunciar una terapia de conversión contra una persona asexual, pero el concepto no está especificado no va a contar como terapia de conversión".

A pesar de todo, la visibilización de la A comienza a hacerse camino, tanto en el acrónimo y en las calles como en la cultura.

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"En la literatura juvenil española actual, sobre todo, cada vez hay más personajes asexuales. Javier Ruescas, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, Andrea Tomé… Mucha gente que no es asexual ha metido a personajes asexuales en sus historias, pero además, hay mucha gente asexual y arromántica escribiendo, y eso es maravilloso", confiesa.

La comunidad confía en seguir conquistando espacios y siempre desde el asociacionismo, ya que "la fuerza del cambio se hace desde la comunidad", concluye Rey. EFE