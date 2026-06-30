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El valor de mercado de la selección española, mil millones más que Austria

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Chattanooga (EE.UU.), 30 jun (EFE).- No hay comparación posible entre España y Austria, rivales en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en cuanto al valor de mercado, de los 1.220 millones de euros de los 26 futbolistas de Luis de la Fuente a los 245 de la lista de Ralf Rangnick, según los baremos de la web especializada ‘Transfermarkt’.

Sólo Francia, con 1,52 mil millones, e Inglaterra, con 1,36 mil millones, sobrepasan a España entre las 48 selecciones que disputan la competición más grande, con Lamine Yamal, con 200 millones de valor, y Pedri González, con 150, ya por encima del total de la plantilla de Austria, cuyo jugador con un valor más alto es Konrad Laimer, con 32 millones.

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El lateral del Bayern Múnich, sin embargo, se sitúa en el decimoquinto puesto entre los jugadores que encaran el encuentro de este jueves en Los Ángeles, con los citados Lamine Yamal y Pedri por encima, pero también otros doce jugadores de la expedición que ha trasladado Luis de la Fuente por competir por todo en el Mundial 2026.

Son el portero Joan García, con 45 millones de euros de valor de mercado; los defensas Pau Cubarsí (80), Marc Cucurella (50), Eric García (40), Marc Pubill (35) y Pedro Porro (35); los centrocampistas Martín Zubimendi (75), Dani Olmo (60) y Rodrigo Hernández (50); los extremos Álex Baena (40) y Nico Williams (40) y el delantero Ferran Torres, con 50, además de Lamine Yamal y Pedri.

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Después, en el total de los 52 jugadores presentes en el España-Austria del jueves, va Konrad Laimer, que sería también el único de la selección centroeuropea que aparece entre los 20 jugadores con más valor de mercado del partido.

Entre él y el siguiente jugador austriaco (Nicolas Seiwald, con 25 millones de valor), se sitúan David Raya (30), Fabián Ruiz (30), Pablo Páez, ‘Gavi’ (30), Víctor Muñoz (30) y Yéremy Pino (30). Y a su altura, Mikel Merino y Mikel Oyarzabal, con 25 cada uno.

- España (1.220.000 millones de euros): Lamine Yamal (200), Pedri González (150), Pau Cubarsí (80), Martín Zubimendi (75), Dani Olmo (60), Marc Cucurella (50), Rodrigo Hernández (50), Ferran Torres (50), Joan García (45), Álex Baena (40), Nico Williams (40), Eric García (40), Marc Pubill (35), Pedro Porro (35), David Raya (30), Yéremy Pino (30), Fabián Ruiz (30), Pablo Páez, ‘Gavi’ (30), Víctor Muñoz (30), Mikel Merino (25), Mikel Oyarzabal (25), Unai Simón (22), Marcos Llorente (20), Alejandro Grimaldo (20), Aymeric Laporte (8) y Borja Iglesias (2,80).

- Austria (245 millones de euros): Konrad Laimer (32), Nicolas Seiwald (25), Paul Wanner (22), Carney Chuwmueneka (20), David Affengruber (20), Kevin Danso (20), Romano Schmid (15), Patrick Wimmer (12), Phillip Lienhart (10), Xaver Schlager (10), Marco Friedl (10), Alexander Prass (9), Marcel Sabitzer (6), Stefan Posch (6), Sasa Kalajdzic (4), Michael Svoboda (3,5), Dejan Ljubicic (3), David Alaba (3), Florian Grillitsch (2,5), Florian Wiegele (2,20), Patrick Pentz (2,20), Alexander Schlager (2), Marko Arnautovic (2), Michael Gregoritsch (1,5), Phillipp Nwene (1,5) y Alessandro Schopf (0,8). EFE

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