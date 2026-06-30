El Tribunal de Cuentas avala la contabilidad de la Casa del Rey del ejercicio 2025

Madrid, 30 jun (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha publicado el informe de auditoría sobre las cuentas anuales de la Casa del Rey correspondientes al ejercicio de 2025, el cual avala completamente las finanzas de la institución, tras analizar su balance de situación, su patrimonio y la liquidación del presupuesto, que siguió congelado.

"Las cuentas anuales de la Casa de S. M. el Rey del ejercicio 2025 expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera del organismo, así como los resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto", apunta el Tribunal en un comunicado.

PUBLICIDAD

Es el tercer ejercicio en que se encarga al Tribunal de Cuentas de efectuar el control externo de la contabilidad de Zarzuela, gracias a un convenio suscrito para aplicar diversas medidas de transparencia en la Jefatura del Estado.

En este sentido, fuentes de Zarzuela destacan que en este ejercicio la Casa ha acometido "inversiones relevantes en tecnologías de la información, comunicaciones seguras y movilidad, gracias a los fondos propios, con el uso de remanentes presupuestarios", por casi un millón de euros.

PUBLICIDAD

"La Casa de Su Majestad el Rey mantiene una gestión económica transparente, responsable y orientada a la modernización", añaden las mismas fuentes.

El total del presupuesto de la institución ascendió a 8.431.150 euros, una cantidad congelada desde 2021 por las sucesivas prórrogas presupuestarias, a la que se suman 983.403 euros del fondo de remanentes dedicados a las inversiones en tecnología.

PUBLICIDAD

Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2025 ascendieron a 9.390.116,95 euros, con un remanente positivo de 24.436,05 euros, lo que refleja un alto nivel de ejecución presupuestaria (99,74%).

Los fondos destinados al proceso de transformación digital y modernización, procedentes de ahorros acumulados, ascendieron a 983.403 euros en 2025, apuntan fuentes de la Casa del Rey.

PUBLICIDAD

En consecuencia, el resultado neto patrimonial del año 2025 fue de 719.334,93 euros negativos, en su mayor parte, por el reflejo contable de las amortizaciones; en el ejercicio anterior el resultado económico-patrimonial contable fue de 99.591,80 euros negativos.

Por otro lado, las retribuciones percibidas por los miembros de la familia real han subido 1,5 % en el ejercicio de 2026, en consonancia con el aumento del salario de los funcionarios públicos, de modo que la de Felipe VI alcanza los 290.000 euros anuales, mientras la reina Letizia recibe 160.000 al año y la reina Sofía, 131.000 euros.

PUBLICIDAD

Estos datos figuran en la página web de la Casa del Rey publicados simultáneamente a la auditoría; también se reseñan los salarios de los altos cargos, como el del jefe de Casa, Camilo Villarino (173.725 euros), el de la secretaria general, Mercedes Araújo (154.130 euros) o el del jefe del Cuarto Militar, Eduardo Diz Monje (132.561).

Zarzuela ha publicado también el informe de la interventora de la institución, en el cual concluye que "una vez finalizado el ejercicio económico, es posible concluir favorablemente sobre los resultados de las actuaciones". EFE

PUBLICIDAD