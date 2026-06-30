El PSPV se querella contra Mazón por falso testimonio sobre la dana en el Congreso

València, 30 jun (EFE).- El PSPV-PSOE ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón por falso testimonio ante la Comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados.

Según han informado a EFE fuentes del PSPV-PSOE, la querella se basa en las contradicciones entre la declaración de Mazón en el Congreso el pasado mes de noviembre y la investigación del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, así como el contenido de los mensajes del grupo de WahtsApp del Gobierno valenciano en octubre de 2024. EFE.

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