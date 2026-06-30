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El Milan ficha a Gonçalo Ramos

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Roma, 30 jun (EFE).- El Milan anunció este martes el fichaje del delantero portugués Gonçalo Ramos, procedente del PSG, con contrato hasta el 30 de junio de 2031, en una operación que podría convertirse en la más costosa de la historia del club 'rossonero', que por ahora no ofreció detalles sobre el traspaso.

Diversos medios italianos apuntan a que la venta se cerró entre 60 y 75 millones de euros, lo que superaría a su compatriota Rafael Leão (49,5 millones) como el fichaje más caro de la historia de la entidad milanista.

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El atacante luso, de 25 años, inicia así una nueva etapa en la Serie A tras militar las últimas tres temporadas en el fútbol francés.

Nacido en Olhão (sur de Portugal) en 2001, Ramos se formó en las categorías inferiores del Benfica, club con el que debutó como profesional en 2020 y con el que conquistó la liga portuguesa en la campaña 2022/23 tras anotar 27 goles en 47 partidos.

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En el verano de 2023 recaló en el PSG, con quien disputó un total de 131 partidos oficiales, marcó 45 goles y conquistó un palmarés de 12 títulos, entre los que destacan tres ligas francesas y dos Ligas de Campeones.

Ramos es además internacional absoluto con la selección de Portugal, con el que debutó en noviembre de 2022 y con el que acumula 26 partidos y 10 goles.

Con la selección lusa, el delantero disputó dos Mundiales, incluido el que se disputa actualmente, y se proclamó campeón de la Liga de Naciones en la edición 2024/25.

La llegada del luso se enmarca en la profunda reestructuración y renovación de la plantilla que busca llevar a cabo el conjunto 'rossonero'.

Con la llegada del también portugués Rubén Amorim al banquillo del Milan tras la salida de Massimiliano Allegri, que terminó la temporada fuera de los puestos de Liga de Campeones, y después de cambios en la directiva, el equipo busca una transformación profunda para rejuvenecer su plantilla y recuperar competitividad en Italia y en Europa tras años irregulares. EFE

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