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El IBEX sube un 0,44 % y recupera los 19.400 puntos pese a las dudas entre EE. UU. e Irán

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Madrid, 30 jun (EFE).- La Bolsa española ha subido este martes un 0,44 % y recupera la cota de los 19.400 puntos apoyada en las alzas de las plazas europeas y de Wall Street entre las dudas sobre las reuniones para el acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán en Catar.

Al cierre de las negociaciones, el principal selectivo nacional, el IBEX 35, ha sumado 84,5 puntos, equivalentes a ese 0,44 %, hasta situarse en los 19.471,9 puntos. Con este resultado, el índice bursátil ha registrado una evolución del 5,58 % en junio y del 12,5 % en este primer semestre del año.

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Tras una apertura con una ligera subida, el indicador español ha iniciado pasadas las 10:30 horas (8:30 GMT) un impulso alcista con el que ha llegado a superar la cota de los 19.500 puntos. Sin embargo, después de las 13:00 horas ese empuje inversor ha perdido fuerza hasta negociarse plano hacia las 15:30 horas, aunque en la última parte de la sesión ha logrado estabilizarse para cerrar por encima de los 19.400 enteros.

Entre los principales valores del mercado español, Repsol (2,04 %) ha sido la segunda subida más fuerte del selectivo, acompañado de BBVA (1,48 %), Banco Santander (1,39 %) e Iberdrola (0,09 %), que también han cerrado la sesión con ganancias, frente a las pérdidas del 2,06 % registradas por Telefónica y del 0,51 % de Inditex. EFE

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