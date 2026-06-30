El base Sylvain Francisco se une al ASVEL de Tony Parker

Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- El base francés Sylvain Francisco volverá a su país de la mano del LDLC ASVEL, entrenado por la leyenda Tony Parker, para las próximas tres temporadas, según informó el club este martes.

Francisco, uno de los agentes libres más codiciados de la Euroliga, cuajó una de sus mejores cursos con el Zagiris lituano la pasada temporada, al promediar 16,5 puntos, 2,9 rebotes, 6,5 asistencias y 19,2 de valoración por partido en la competición.

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Dichos guarismos le valieron para ser elegido en el Quinteto Ideal de la Euroliga.

El internacional francés, de 28 años, tuvo un paso por España, por las filas del Manresa, en la temporada 2021-2022, en la que estuvo dirigida por el entrenador español Pedro Martínez.

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El ASVEL celebró su llegada, que forma parte de un nuevo proyecto, en el que se espera una mayor inversión tras anunciar al exjugador y campeón de la NBA Tony Parker como su nuevo técnico.

"Su llegada está totalmente en línea con el deseo del club de construir una plantilla ambiciosa, que combine talento, carácter e identidad francesa, para continuar su desarrollo al más alto nivel nacional y europeo", dijo el club en un comunicado.

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Así, el base regresa a Francia, donde en el pasado ya vistió las camisetas del Metropolitans 92, el Paris Basketball y el Chorale Roanne Basket, antes de emprender su aventura por España, Grecia, Alemania y Lituania.

"El LDLC ASVEL representa historia, tradición y un gran proyecto. Creo que desde pequeño, es un club cuya camiseta a todos nos hubiera encantado vestir y en el que hubiéramos querido jugar, así que es un sueño de infancia hecho realidad", confesó el jugador a los medios del club. EFE

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