Detenidas dos personas tras intervenir más de 10.000 archivos de abuso sexual infantil

Castellón, 30 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos personas en las localidades de Vall d'Uixó (Castellón) y Llíria (Valencia) como presuntas autoras de un delito relativo a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, tras intervenir más de 10.000 archivos con contenido de abuso sexual infantil.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, la operación, denominada Kamehouse, ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Burriana (Castellón) y se inició a comienzos de este año a partir del análisis forense de un dispositivo informático intervenido en una actuación anterior.

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La investigación permitió detectar conversaciones mantenidas a través de distintas plataformas digitales en las que se intercambiaban archivos de abuso sexual infantil.

El análisis del material informático también posibilitó recuperar información eliminada, identificar al principal investigado y localizar a un segundo implicado en la provincia de Valencia.

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Tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes realizaron dos registros domiciliarios en Vall d'Uixó y Llíria, donde fueron detenidos los dos investigados.

Durante la operación se intervinieron teléfonos móviles, ordenadores, memorias USB y otros soportes de almacenamiento. El análisis de estos dispositivos permitió localizar más de 10.000 archivos con contenido de abuso sexual infantil.

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Las primeras comprobaciones realizadas por los especialistas han constatado que parte del material intervenido contiene escenas de extrema violencia y vejaciones sobre menores, incluidos bebés, según un comunicado de la Guardia Civil.

La investigación continúa abierta para identificar a posibles víctimas y determinar la participación de otras personas relacionadas con los hechos.

La operación ha contado con la participación del Equipo de Policía Judicial de Burriana, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, personal de la tercera Compañía de la Guardia Civil y especialistas del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE).

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Las diligencias, los detenidos y el material intervenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules (Castellón). EFE

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