Cinco detenidos en Toledo y Madrid por robo con armas de fuego en mayo en Noves (Toledo)

Toledo, 30 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en las localidades toledanas de Casarrubios del Monte y Lominchar y en Madrid en una operación en la que se ha desarticulado un grupo criminal tras un robo con armas de fuego en Noves (Toledo) el pasado mes de mayo.

Los autores utilizaron dos vehículos sustraídos, uno de ellos con placas de matrícula dobladas, para interceptar a las víctimas cuando circulaban por la vía en Noves; posteriormente, tres individuos encapuchados y armados les amenazaron para sustraerles joyas y dinero en efectivo, en total 47.250 euros, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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Tras las denuncias interpuestas por las víctimas, los agentes identificaron los vehículos usados por el grupo así como información relevante que ayudó a esclarecer el delito de robo con violencia, dos delitos de sustracción de vehículos, uno de sustracción de placas de matrícula y otro de pertenencia a grupo criminal.

La operación culminó con tres registros domiciliarios simultáneos en las localidades de Casarrubios del Monte (Toledo), Getafe y Madrid (Madrid) en los que se intervinieron teléfonos móviles, joyas, 1.350 euros en efectivo, chalecos antibalas, proyectil lanzagranadas C90, armas blancas e inhibidores de frecuencia.

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Fueron detenidas cinco personas de entre 28 y 43 años en las localidades de Casarrubios del Monte, Lominchar y Madrid.

En la operación ha colaborado la USECIC de Madrid, el GRS1 de Madrid y la Policía Local de Casarrubios del Monte. EFE