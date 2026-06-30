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Buenavida: "Los títulos del Valencia Basket demuestran que se hacen las cosas muy bien"

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Madrid, 30 jun (EFE).- La jugadora del Valencia Basket Elena Buenavida, que fue premiada este martes como la joven con mayor proyección en la VI Gala del Baloncesto Español, aseguró que los títulos ligueros conquistados por el conjunto 'taronja' tanto en la categoría masculina como la femenina demuestran que "se están haciendo las cosas muy, muy bien" en el club valenciano

"La apuesta que se está haciendo tanto en el masculino como el femenino, empezando por el pabellón, el Roig Arena, que es increíble, es una señal de que se están haciendo las cosas muy, muy bien y que mejor manera de coronarlo que con dos títulos", señaló Buenavida.

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Un titulo liguero al que sumar en el caso del Valencia Basket femenino el de campeón de la Copa de la Reina. Dos éxitos en los que jugó un papel protagonista la escolta tinerfeña de 22 años.

"Ha sido una temporada de subidas y bajadas, pero al final acabar con dos títulos, ha sido un subidón y luego a nivel personal estoy muy contenta y muy agradecida al Valencia Basket por la confianza que me dan y el rol que he tenido", concluyó Buenavida.

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Igualmente agradecida se mostró la base del USK Praga Maite Cazorla, que recibió el premio 'Jugadora Nacional en Competición Internacional, tras un año marcado por la lesión que rodilla que sufrió el pasado verano y que le impidió participar en el último Eurobasket.

"Ha sido un año duro, porque venía de una lesión, me operé de la rodilla y el proceso ha sido largo, una montaña rusa, luego además los resultados con el club no han sido los mejores, pero el deporte es así, y yo estoy contenta de volver a estar al máximo nivel", indicó Cazorla.

Una recuperación que le hace poner toda su atención en el Mundial que se disputará el próximo mes de septiembre en Alemania donde confía en que España pueda competir de tú a tú con la gran favorita, la selección de Estados Unidos.

"Al final las americanas son las americanas, quizá estén un pasito por encima, pero en España también tenemos mucha calidad, mucho carácter y no les vamos a poner las cosas fáciles", concluyó Cazorla.EFE

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