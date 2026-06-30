Brasil confirma una lesión muscular de Lucas Paquetá; Raphinha avanza en su recuperación

(Actualiza con el resultado de las pruebas)

Morristown (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El centrocampista brasileño Lucas Paquetá se sometió este martes a exámenes médicos que constataron "una lesión en la región posterior del muslo izquierdo", mientras que el extremo Raphinha progresa adecuadamente de un problema físico similar, según informó la CBF.

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El mediapunta del Flamengo, titular en la Canarinha, sintió dolores en el partido de dieciseisavos de final contra Japón y, a partir de ahora, seguirá "un tratamiento intensivo" para su vuelta a las actividades "en el menor tiempo posible", señaló la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.

Confirmada la lesión, Paquetá será baja casi segura para los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega o Costa de Marfil, el próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Paquetá fue sustituido en el descanso por Endrick, en la victoria por 2-1 sobre el combinado nipón, en Houston.

Casemiro también pareció finalizar con problemas, pero luego aclaró en zona mixta que fueron unos calambres y este martes una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) reforzó que no tiene "nada".

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Por otro lado, Raphinha avanza en su proceso de recuperación tras recaer de una lesión en la región posterior del muslo derecho el 19 de junio durante el segundo partido de la fase de grupos frente a Haití.

El extremo del FC Barcelona ya se ejercita en el gimnasio y se espera que empiece a trabajar en campo esta misma semana, de acuerdo con la citada fuente.

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Con todo, el exjugador del Leeds United es duda para la eliminatoria de octavos de final.

El seleccionador Carlo Ancelotti eligió a Rayan, atacante del Bournemouth y el brasileño más joven de la convocatoria, para sustituir a Raphinha tanto en el último partido de la fase de grupos contra Escocia, como en los dieciseisavos de final frente a Japón.

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La pentacampeona del mundo sufrió para imponerse a los japoneses en la primera ronda eliminatoria.

El combinado asiático se adelantó en el minuto 29 por medio de Kaishu Sano en un error en la salida del balón de la Canarinha, que salió con energías renovadas en la segunda mitad y logró darle la vuelta al marcador.

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Casemiro empató de cabeza en el 56 y Gabriel Martinelli culminó la remontada en el 96 de forma agónica. EFE

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