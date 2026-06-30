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1-2. La eficacia de Haaland envía a Noruega al Meetlife, donde aguarda Brasil

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Arlington (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Un gol de Erling Haaland, en el minuto 86 y casi en su única acción de peligro, deshizo el empate ante Costa de Marfil, dio la victoria a Noruega y la envía al Metlife, donde aguarda la selección brasileña.

Apenas había aparecido, pero tiene don. Como dijo la víspera su entrenador, Stale Solbakken, tiene la intuición de dónde pude estar el gol. Después de un partido muy flojo, encontró el balón decisivo cuando ya no había tiempo para que Costa de Marfiel reaccionase. Un pase de Patrick Berg que el atacante del City no tuvo más que empujar a la red.

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Marfileños y noruegos ofrecieron un deslucido partido. Desordenados y con más errores que aciertos, que acabó resolviendo la eficacia de Haaland.

Reinvidicó en la previa Stale Solbakken que su selección no juega al pelotazo en busca de Erling Haaland, sino que quiere el balón. Y lo tuvo en la primera mitad, pero no encontró la forma de hacérselo llegar al ariete, enredado en la tela de araña que crearon los de Faé en torno a él.

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No apareció Haaland, con Sorloth como asistente, hasta el tramo final del primer tiempo, cuando la selección marfileña se desordenó tras el encajar el gol, pero siempre con acciones forzadas.

Y a Costa de Marfil, que tuvo más claro cómo alcanzar la meta rival, agarrada al despliegue físico de Franck Kessié y a la efervescencia por la banda izquierda de Yan Diomandé, le faltó remate.

Rondó en numerosas ocasiones el área noruega, lanzó más de media docena de saques de esquina, pero no concretó, ni asustó más allá de un envió al lateral de la red Ghislain Konan, en el minuto 21.

Anulado Haaland, Noruega encontró la solución antes del descanso en el habilidoso Antonio Nusa, que se inventó un gran gol, tras regatear al borde de área y lanzar con rosca lejos del alcance de Yahia Fofana (m.39). Mayor eficacia imposible.

Pudo empatar el conjunto de Faé al inicio del segundo tiempo, con un balón que le cayó en el lateral del área a Nicolas Pepé, pero el jugador del Villarreal se encontró con Orland Nyland, que rechazó con las piernas.

La tuvo también Torbjorn Heggem, a placer tras un córner peinado por Sorloth, pero el balón lo sacó bajo palos la defensa marfileña (m.66) y, en un partido entregado a las acciones individuales, la entrada al campo de Amad Diallo fue decisiva.

Porque el jugador del Manchester United, como en la primera parte Nusa, se inventó un gol con una incursión por la banda derecha, un regate y un disparo cruzado (m.75). Otro gran tanto para equilibrar un partido que se encaminaba a la prórroga.

Pero en ese territorio, el de la incertidumbre, reina Haaland. Y el gigante noruego no falló la que tuvo, marcó su quinto gol en el torneo y envió a su equipo rumbo al Metlife, donde Brasil deberá tomar nota.

- Ficha técnica

1 - Costa de Marfil: Yahia Fofana, Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (Touré, m.91); Chirst Oulai (Amad Diallo, m.60), Ibrahim Sangaré, Franck Kessié; Ange-Yoan Bonny (Wahi, m.60), Nicolas Pépé (Diakité, m.87), Yan Diomandé (Guessan, m.91)

Seleccionador: Emerse Faé

2 - Noruega: Orland Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe, Marcus Pedersen (Aursnes, m.83), Patrick Berg; Sander Berge Martin Odegaard; Alexander Sorloth (Bobb, m.72), Erling Haaland, Antonio Nusa (Schjelderup, m.72)..

Seleccionador: Stale Solbakken

Goles: 0-1, m.39: Nusa. 1-1, m.75: Amad Diallo. 2-1, M.86: Haaland.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Amonestó al marfileño Nusa,

Incidencias: Partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio AT&T de Arlington ante 69.665 espectadores. EFE

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