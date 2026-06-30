1-1. Marruecos clasifica en los penaltis y se cita con Canadá en octavos

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- La selección de Marruecos se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar en la tanda de penaltis a la de Países Bajos por 2-3, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y en el alargue de 30 minutos.

Marruecos jugará en octavos contra Canadá el próximo 4 de julio en Houston. EFE

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