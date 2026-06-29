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Un estudio revela que las jirafas pueden hacer sumas mentales simples para elegir alimento

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Barcelona, 29 jun (EFE).- Una investigación liderada por la Universidad de Barcelona (UB) ha revelado este lunes que las jirafas tienen la capacidad cognitiva de realizar sumas mentales simples para elegir su alimento, una habilidad que hasta ahora se consideraba exclusiva de los humanos, otros primates y algunas aves.

En un comunicado, la universidad ha explicado que el estudio, publicado por la revista Scientific Reports, ha sido liderado por los científicos Iker Loidi y Jordi Galbany, con la participación el Zoo de Barcelona y de varios centros de investigación y universidades de Alemania.

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El estudio cuestiona la idea de que las habilidades cognitivas complejas sean exclusivas de los humanos y refuerza la hipótesis de que estas capacidades han evolucionado de forma convergente en distintos linajes.

Las jirafas pertenecen a los ungulados, un grupo de mamíferos caracterizado por la presencia de pezuñas, y ya habían demostrado habilidades numéricas previas al estudio, como discriminar entre diversas cantidades.

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Para llevar a cabo la investigación, el equipo ha diseñado una prueba con cuatro ejemplares del Zoo de Barcelona y dos contenedores con cantidades diferentes de comida, cuya proporción se iba modificando con el objetivo de observar si eran capaces de escoger el que contenía más alimento.

El factor clave de la prueba es que las cantidades dejaban de ser visibles tras la presentación inicial para asegurar que los animales realizaban operaciones mentales y no elecciones perceptivas.

Finalmente, dos de las cuatro jirafas resolvieron las pruebas de suma de cantidades, demostrando así su capacidad para recordar y actualizar información mentalmente, mientras que ninguna logró superar las pruebas de resta ni las operaciones secuenciales.

El investigador Iker Loidi ha especificado en el comunicado que la resta "activa áreas del cerebro especializadas en un procesamiento complejo y controlado que la suma no estimula", motivo por el cual esta operación resulta más difícil.

Los autores del estudio plantean que las exigentes condiciones socioecológicas a las que se enfrentan las jirafas podrían explicar el desarrollo destacado de estas habilidades, ya que sus principales recursos alimentarios se encuentran dispersados por la sabana y necesitan optimizar su búsqueda.

Asimismo, han subrayado la importancia de estudiar una mayor diversidad de grupos y especies para comprender de forma global la evolución de la cognición animal. EFE

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