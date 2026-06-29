Tormentas en zonas del este y más de 38 grados en el cuadrante suroeste este lunes

Madrid, 29 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes predominio de tiempo estable en la Península y Baleares, aunque durante la tarde se esperan chubascos y tormentas en zonas del este. Las temperaturas pueden superar los 36-38 grados en el cuadrante suroeste peninsular.

Un anticiclón dejará cielos despejados o con alguna nube alta, pero se espera el desarrollo de nubes de evolución en la mitad este por la tarde, que dejarán chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo, en el sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, este de Andalucía, norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos.

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En el Cantábrico, se esperan nubes bajas y, durante la primera mitad del día, precipitaciones débiles, con probables brumas matinales también en el Cantábrico y en Galicia.

El pronóstico indica que son probables las nubes bajas por la mañana en la meseta norte, en algunos puntos de la Ibérica sur y del sureste y en Cádiz.

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En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en el resto, y se prevé la entrada de calima en altura.

Las temperaturas máximas bajarán en el sistema Ibérico, el noreste de la meseta norte, el noreste y el sureste peninsular, Baleares y el Estrecho, y subirán en el resto. Se superarán los 36-38 grados en el oeste de la meseta sur y Extremadura, y los 38-40 grados en el valle del Guadalquivir.

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Las mínimas bajarán en el País Vasco, el sistema Ibérico, el valle del Ebro y algunos puntos del interior, aunque se prevén noches tropicales, con mínimas de más de 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo.

En Canarias se espera un ascenso de las temperaturas en el interior de las islas, con más de 34 grados en el interior de Gran Canaria.

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El viento será en general flojo o moderado, con predominio de la componente norte en el Cantábrico y en Castilla y León; de cierzo en el valle del Ebro y del este en el interior peninsular, y estará bajo régimen de brisas en los litorales del Mediterráneo y del sur.

El alisio soplará en Canarias y, durante la madrugada, la tramontana en el Ampurdán, vendrán acompañados de rachas muy fuertes.

- GALICIA: Cielo en general poco nuboso, salvo en A Mariña y zonas aledañas, donde permanecerá nuboso con nubes bajas toda la jornada. Posibles brumas matinales y vespertinas en zonas altas del interior, y más persistentes en A Mariña, donde además se esperan lluvias débiles y lloviznas durante toda la jornada.

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Las temperaturas mínimas sin cambios; las máximas en descenso en el entorno de A Mariña y en ascenso en el resto, que será localmente notable en los interiores de A Coruña y Pontevedra. El viento soplará flojo variable en Ourense, y de flojo a moderado del norte y nordeste en el resto, con rachas fuertes en el litoral.

- ASTURIAS: Cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja. Brumas y nieblas matinales en todo el interior, que serán más densas y persistentes en la Cordillera. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en el litoral, que remitirán al final de la mañana.

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Las temperaturas quedarán sin cambios o con cambios ligeros. El viento soplará de componente este, flojo en el interior y moderado en el litoral.

- CANTABRIA: Nuboso o cubierto, tendiendo a poco nuboso en el litoral a últimas horas. Abundante nubosidad baja, que dará brumas y nieblas matinales en todo el interior, y podrían volver a aparecer más dispersas y menos densas al final del día en zonas altas. Lluvias débiles y chubascos que irán remitiendo al final de la mañana.

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Las temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero descenso de las mínimas en el nordeste y de las máximas en el extremo sur. El viento será del nordeste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

- PAÍS VASCO: Cielo nuboso o cubierto durante la primera mitad del día y poco nuboso la segunda mitad. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas. Lluvias débiles y chubascos que irán remitiendo al final de la mañana y serán menos probables en Álava.

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Las temperaturas mínimas en descenso generalizado y las máximas en descenso moderado en Álava, ligero en Guipúzcoa y con pocos cambios en Vizcaya. El viento será flojo del norte.

- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas en el tercio norte y tercio este por la mañana y nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. No se descarta alguna precipitación débil a primeras horas en el extremo nororiental.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso en el Sistema Central y tercio este y con pocos cambios en el resto. Las máximas en ligero o moderado descenso en el cuadrante nororiental y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. El viento será del noreste y norte, flojo o moderado.

- NAVARRA: Cielo despejado en la Ribera del Ebro y poco nuboso en el resto, salvo en la vertiente cantábrica y zonas aledañas, donde predominará el cielo nuboso durante la mañana, por presencia de nubes bajas, que darán brumas y nieblas en zonas altas, y lluvias débiles matinales.

Las temperaturas en descenso generalizado, ligero de las mínimas y moderado de las máximas. El viento de flojo a moderado de componente norte, con rachas fuertes del cierzo en la Ribera durante las horas centrales.

- LA RIOJA: Intervalos nubosos, predominando las nubes bajas y medias, tendiendo a poco nuboso a medida que transcurra la tarde. Se esperan algunas precipitaciones en la sierra, principalmente durante la primera mitad del día. Las temperaturas en ligero o moderado descenso, que será más acusado en el valle. Viento del norte y noroeste, en general flojo.

- ARAGÓN: Intervalos nubosos en el sistema Ibérico y el Pirineo y cielo poco nuboso o despejado en el resto, tendiendo por la tarde a intervalos de nubes altas, en general, y con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña.

Se esperan chubascos y tormentas en el sistema Ibérico de Teruel por la tarde, que probablemente serán localmente fuertes y irán acompañados de granizo; en el Pirineo no se descartan de forma más dispersa.

Las temperaturas en descenso, aunque ligero en el caso de las mínimas. El viento será flojo del noroeste, con aumentos ocasionales de intensidad en el valle del Ebro, y viento flojo de dirección variable en el resto, predominando la componente oeste.

- CATALUÑA: Cielo poco nuboso o despejado, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y en el interior del cuadrante nordeste por la tarde, con probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, que podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios, y las máximas en ascenso en el Ampurdán, con pocos cambios en el tercio sur y en descenso en el resto; se alcanzarán valores significativamente elevados en el Ampurdán y en puntos del prelitoral de Girona y del sur de Tarragona.

El viento será del noroeste en el Ampurdán y flojo variable en el resto, con intervalos de noroeste moderado en el sur de Tarragona a primeras horas y tendiendo por la tarde a predominar la componente sur en el litoral y el prelitoral y la componente oeste en el interior de la mitad occidental.

- EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado, con alguna nube de evolución diurna hacia el este. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso en el noroeste y máximas en ascenso, que será más acusado hacia el oeste. Viento variable, predominando la componente este en el norte y la oeste en el sur, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso, con intervalos de nubes de evolución en las horas centrales. Las temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en las mínimas y con máximas que alcanzarán los 36 grados en el centro y sur de la Comunidad. Vientos flojos de componente este.

- CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso con intervalos de nubes altas y, en las horas centrales, de nubes de evolución. De madrugada, intervalos de nubes bajas en las zonas de montaña de Guadalajara, acompañados de alguna bruma dispersa en zonas elevadas.

Chubascos dispersos y tormentas ocasionales en las zonas de montaña que, en Cuenca y en Albacete serán más intensos y frecuentes, pudiendo ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos. Las máximas en aumento, salvo en las zonas con tormentas donde descenderán de forma ligera. Las temperaturas máximas alcanzarán los 38 grados en la mitad occidental de Toledo y Ciudad Real. Los vientos serán flojos de componente este, con intervalos más intensos durante la tarde asociados a las tormentas.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en la mitad sur por la mañana y desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, con chubascos y tormentas que probablemente serán localmente fuertes y podrían ir acompañadas de granizo.

Las temperaturas con pocos cambios, salvo el descenso de las máximas en el interior de la mitad sur. El Viento será del nordeste en el litoral de Alicante; en el resto se espera viento flojo variable, con intervalos de noroeste flojo en el interior norte de Castellón por la mañana y tendiendo a predominar la componente este en general por la tarde.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos o despejados, sin descartar intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena. Nubosidad de evolución en las sierras del norte, con chubascos y tormentas, que serán localmente fuertes y pueden ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas con pocos cambios, salvo las máximas, en descenso en el Altiplano. Los vientos soparán flojos variables, tendiendo a moderados de componente este por la tarde.

- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios o descenso de las diurnas. El viento será entre flojo y moderado del norte y nordeste.

- ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral. Nubosidad de evolución en las sierras, con chubascos y tormentas en las orientales, que serán localmente fuertes y pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en la vertiente atlántica y en ligero descenso en la mediterránea. Los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde en la vertiente mediterránea.

- CANARIAS: En las islas orientales, intervalos de nubes medias y altas en general, e intervalos de bajas a primeras horas en litorales norte.

En las islas occidentales, predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte e intervalos de nubes medias y altas en Tenerife, por la tarde. Presencia de calima en altura, especialmente en la provincia oriental.

Las temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable el de las máximas en medianías. En Gran Canaria se superarán los 34 grados en el interior sur y oeste, y los 30-32 grados en medianías y zonas de interior del resto de islas.

Soplará alisio de moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste donde localmente podrán superar los 80 kilómetros por hora. Brisas en costas suroeste de las islas montañosas y, en cumbres, viento de componente este. EFE