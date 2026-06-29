Temas del día de EFE España del lunes 29 de junio de 2026 (14:00 horas)

TERREMOTO VENEZUELA

Madrid - Baja la cifra de desaparecidos españoles a 138 sin aumentar la de muertos en el terremoto

(Texto enviado a las 12:44; 193 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,6 %

(Texto enviado a las 11:11; 386 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

CRISIS VIVIENDA

- El Gobierno aprobará en julio un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda

(Texto enviado a las 13:44; 161 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUBILACIÓN PARCIAL

Madrid - El Gobierno desbloquea la jubilación parcial anticipada del personal laboral de Administraciones

(Texto enviado a las 13:58; 134 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Feijóo acusa a Sánchez de "fabricar" votantes con la 'ley de nietos'

- Feijóo plantea una reforma electoral para dar un plus de diputados al partido que gane las elecciones

(Texto enviado a las 10:48; 346 palabras)

- Ayuso avisa a los cónsules de que dar la nacionalidad a quien no le pertenece es "ilegal"

(Texto enviado a las 12:07; 466 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Junts declina proponer nombres para sustituir a Sánchez: "El quién nos da igual"

(Texto enviado a las 10:22; 352 palabras)

GOBIERNO ANDALUCÍA

Sevilla - Moreno afea a la izquierda durante su debate de investidura que rechace negociar un pacto de gobernabilidad para Andalucía

(Texto enviado a las 12:52; 400 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Moreno: "Mis valores son sólidos y no cambiarán por coyunturas políticas"

(Texto enviado a las 13:26;325 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CASO LEIRE

Madrid - Carmen Pano sitúa al PSOE detrás del intento de soborno por parte de la abogada de Koldo

(Texto enviado a las 13:45 ; 659 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Cerdán rechaza que la Audiencia Nacional asuma toda la investigación del caso Leire

(Texto enviado a las 12:26; 443 palabras)

COMISIÓN SEPI

Madrid - La secretaria de Zapatero rehúsa declarar en la comisión de investigación del Senado

(Texto enviado a las 13:17; 184 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - Comisario acusado en Kitchen declara que Villarejo habló de una operación sobre Bárcenas

(Texto enviado a las 13:02; 586 palabras) (Vídeo)

IRAN GUERRA

Madrid - El IVA de los combustibles vuelve al 21 %, pero se mantiene rebajado el de hidrocarburos

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación sigue en el 3,2 % en junio, la misma tasa de mayo, pese al alza de gas y luz

(Texto enviado a las 9:22; 578 palabras) (Texto) (Infografía)

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - El Ministerio de Hacienda publica este lunes los datos de déficit público hasta el mes de abril, después de que en el primer trimestre se redujera un 31,2 %, hasta 4.310 millones de euros equivalentes al 0,24 % del PIB.

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(Texto) (Infografía)

DEFENSA EJÉRCITO

Madrid - Muere un militar durante un salto paracaidista nocturno en Huesca

(Texto enviado a las 12:22; 229 palabras)

CONGRESO ARQUITECTOS

Barcelona - La crisis de la vivienda, la emergencia climática, la circularidad y sostenibilidad de los materiales y la evolución del espacio público son algunos de los ejes que abordará durante cuatro días en Barcelona el Congreso Mundial de Arquitectos, concebido como un "laboratorio de experimentación colectiva" para encontrar soluciones a estos retos y transformar el planeta.

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(Texto) (Foto)

ORGULLO 2026 (Entrevista)

Las Palmas de Gran Canaria - Tunick busca "una euforia colectiva" en Canarias con una foto de homenaje al mundo LGTBI

(Texto enviado a las 9:15; 803 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023052123, 8021066692)

CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - Álex de la Iglesia, personaje en 'Minions & Monsters':"Es una fiesta, la mejor de la saga". Marina Estévez Torreblanca

(Texto enviado a las 9:00 horas; 618 palabras) (Foto) (Vídeo)

CINE HERMANOS

Barcelona - Las hermanas y cineastas catalanas Carol Rodríguez Colás (directora) y Marina Rodríguez Colás (guionista) vuelven tras la aclamada 'Chavalas' con otra historia de la periferia barcelonesa, 'Hermanos', sobre la amistad y las consecuencias de una fiesta adolescente.

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(Texto) (Foto)

CAMARÓN DE LA ISLA (Entrevista)

Madrid - Si Camarón de la Isla siguiera vivo habría jugado con la IA, dice su viuda. Javier Herrero.

(Texto enviado a las 10:00; 9:39 palabras) (Foto)

MODA TENDENCIAS (Crónica)

Madrid - Bañadores en blanco y negro, la gran apuesta del verano

(Texto enviado a las 8:00 horas; 614 palabras) (Foto)

TIEMPO SEMANA

Madrid - Suben las temperaturas la primera semana de julio que podría acabar con nueva ola de calor

(Texto enviado a las 12:28; 753 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

16:30h.- Madrid.- CURSO APP.- Los portavoces de Asuntos Exteriores de los principales grupos parlamentarios intervienen en el curso de verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) sobre 'Nuevo orden mundial, Estado de derecho e inestabilidad parlamentaria'. Universidad Rey Juan Carlos. c/ Quintana, 21.

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19:30h.- Madrid. FUNDACIÓN COTEC.- Felipe VI preside el evento anual de Cotec sobre 'Innovación y Europeísmo'. Previamente, participará en la reunión con los miembros del Patronato de la Fundación Cotec. Círculo de Bellas Artes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Murcia.- PP MURCIA.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Interviene en la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia junto al presidente autonómico del partido, Fernando López Miras. Filmoteca Regional. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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ECONOMÍA

Madrid.- CAMPAÑA RENTA.- Termina la campaña de la renta y patrimonio de 2025.

Madrid.- RENFE HUELGA.- El Sindicato Ferroviario convoca una huelga de 24 horas en Renfe, coincidiendo con la primera operación salida de las vacaciones de verano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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15:00h.- Madrid.- BANCO MUNDIAL.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside junto a Makhtar Diop, director gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC) -institución del Grupo Banco Mundial dedicada al sector privado-, la inauguración de la oficina del Banco Mundial. Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- COMISIÓN SEPI.- El excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Jesús María Gómez, ahora jefe superior de Policía de Canarias, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI para informar sobre la llegada en enero de 2020 de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, entonces viscepresidenta de ese país. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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18:30h.- Madrid.- TURISMO CONGRESOS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la inauguración de la nueva sede de ONU Turismo e interviene en la conferencia con motivo del primer aniversario de la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4) celebrada en Sevilla en 2025. Palacio de Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN IA.- Jornada para analizar el impacto de la IA en el desarrollo del alumnado y en la educación, en la que intervienen sindicatos, docentes y expertos y es inaugurada por la secretaria general de la Federación estatal de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé. Institución Libre de Enseñanza. Paseo del General Martínez Campos, 14.

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11:00h.- Mairena del Aljarafe (Sevilla).- VIOLENCIA MACHISTA.- Minuto de silencio en memoria de Ana, la mujer de 44 años presuntamente asesinada por su pareja el pasado sábado. Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- BOMBEROS FORESTALES.- CCOO convoca una manifestación que se moverá entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir responsabilidades y reclamar el cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos. Paseo de la Castellana, 63. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Rueda de prensa de la secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, Sofía Castillo, para hacer balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes cuyo plazo de solicitud acaba este martes. c/ Fernández de la Hoz, 12.

11:30h.- Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación antes de presidir, a las 12:00 horas, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Dependencia. Ministerio. (Texto)

12:00h.- Madrid.- TERREMOTO VENEZUELA.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convoca a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, estará en el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Santander.- UIMP INAUGURACIÓN.- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, acompaña al rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Ángel Pelayo, en la inauguración oficial de los cursos de verano en los que imparte la conferencia inaugural la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. Paraninfo de la Magdalena. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- ALCOHOL JÓVENES.- Fad Juventud y el Ayuntamiento de Madrid presentan los resultados de dos investigaciones sobre la relación de la juventud con el alcohol. Palacio de Cibeles. (Texto)

13:00h.- Madrid.- ESTATUTO MARCO.- El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, atiende a los medios antes de participar en una concentración frente al Ministerio de Sanidad contra el Estatuto Marco. Paseo del Prado, 18-20.

16:00h.- Madrid.- INNOVACIÓN POLÍTICA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, inaugura una jornada sobre 'Comunidades de innovación política'. Ministerio.

18:30h.- Madrid.- JUVENTUD AUDIOVISUAL.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en la presentación del informe 'La representación de las juventudes en el audiovisual español'. Ministerio. (Texto)

19:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- CURSOS VERANO.- La Premio Nobel de la Paz Oleksandra Matviichuk inaugura los Cursos de Verano Complutense de 2026. Real Colegio Alfonso XII.

19:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD MUJERES.- Presentación del libro 'Semblanzas. 20 mujeres activistas por la discapacidad', de la periodista Mayte Antona, editado por la Fundación CERMI Mujeres. c/ Claudio Coello, 98.

19:30h.- Madrid.- ORGULLO 2026.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, participan en el acto de entrega de los 'Premios MADO'26'. Asisten la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Institut Français. c/ Marqués de la Ensenada, 12. (Texto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- ARQUEOLÓGICO ROMA.- El Museo Arqueológico Nacional (MAN) presenta una experiencia inmersiva que recrea en 360 grados una domus romana de la antigua Hispania, lo que permite recorrer sus estancias, entender sus usos y conectar con la vida cotidiana de la época. c/ Serrano, 13.

10:30h.- Madrid.- MÚSICA INDEPENDIENTE.- Presentación del 'Informe sectorial UFi 2026', análisis anual del estado del sector discográfico independiente en España. Espacio Rastro Madrid. C/ San Cayetano, 5. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PLÁCIDO ARANGO.- Los directores del Museo del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Falomir y Miguel Zugaza, presentan 'La búsqueda del comienzo', una exposición que rinde homenaje a la figura de Plácido Arango. Museo del Prado.

11:00h.- Alicante.- ARQUEOLOGÍA COLOMBIA.- El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) inaugura la exposición internacional 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' con la presencia, entre otros, del embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, y del director del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, Aberto Escovar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Presentación de las actividades paralelas de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, enmarcadas bajo los títulos 'Otras perlas' y 'Sevilla se deja ver'. Real Fábrica de Artillería. (Texto)

21:15h.- Madrid.- GASTRONOMÍA PREMIO.- El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recibe el 'Premio Cubí 2026 a la Promoción Gastronómica', en representación de su ministerio, organizado por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE). Palacio de los Duques de Pastrana. c/ Platerías, 2.

21:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- El Grec Festival inaugura su edición número 50 con una nueva versión de 'L'òpera de tres rals', de Bertolt Brecht y Kurt Weill, una obra fundamental del teatro musical del siglo XX. Teatre Grec. (Texto) (Foto)

EFE

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