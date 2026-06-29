Ortega Smith, "prudente" antes de decidir si sale de Vox:"Hay condicionantes por resolver"

Madrid, 29 jun (EFE).- El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha reconocido este lunes que la situación de la formación municipal del partido liderado por Santiago Abascal es "algo triste y lamentable" y ante una posible salida de sus filas ha abogado por la prudencia porque aún tiene "condicionantes" que resolver.

Así lo ha manifestado Ortega Smith a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa previa al pleno de este martes en el Ayuntamiento de Madrid, donde ante la situación legal en la que se encuentra ha abogado por la "prudencia" y no ha respondido si baraja salirse de la formación de la que fue uno de sus fundadores.

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"Hay muchos condicionantes todavía y hay que resolverlos. Hay muchas cuestiones que están todavía en el aire, cuestiones de judiciales que son muy importantes saber si esa expulsión del partido ha sido ajustada de derecha o no se ha vulnerado uno derechos fundamentales, saber si la resoluciones que ha dictado el ayuntamiento están ajustadas a derecho o no y creo que son muchas las razones que nos sugiere prudencia a la hora de tomar cualquier tipo de decisión", ha zanjado.

Y es que, para Ortega Smith, Vox es una "buena herramienta" pese a que "es algo que triste y lamentable" que desde su partido se haya tomado la decisión "arbitraria e injusta" de expulsarlo como portavoz. EFE

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