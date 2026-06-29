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Muere a los 100 años José Antonio Torres, el alcalde en activo más longevo de España

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Almería, 29 jun (EFE).- José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipio almeriense de Chercos por el Partido Popular y el regidor municipal en activo más longevo de toda España, ha fallecido a los 100 años, según han confirmado este lunes a EFE fuentes de su formación política.

Nacido el 23 de julio de 1925 en el mismo pueblo que gobernó durante tres décadas, Torres ha perdido la vida a escasas semanas de cumplir 101 años. Deja tras de sí un extenso y singular legado en su localidad natal, un pequeño municipio situado a casi 900 metros de altitud en la comarca de la sierra de los Filabres, que cuenta con apenas tres centenares de habitantes y que siempre se volcó con su querido y respetado Pepe.

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Antes de recibir el bastón de mando, la vida profesional de Torres estuvo marcada por una profunda vocación de servicio público en las filas de la Guardia Civil. Ingresó en el instituto armado en 1949 y, a lo largo de su carrera, alcanzó el grado de subteniente.

Prestó servicio en diversos destinos del territorio nacional como Lérida, Sevilla, Girona, Albacete y Bizkaia. Fue precisamente en el País Vasco, concretamente en la localidad de Amorebieta, donde logró salir ileso de un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA.

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Al jubilarse a los 70 años, Torres decidió regresar a Chercos. Lejos de buscar un retiro tranquilo, y empujado por el cariño y la insistencia de sus propios vecinos, optó por presentarse a las elecciones municipales de 1995.

Logró la alcaldía y, desde entonces, se mantuvo al frente del consistorio de forma casi ininterrumpida. Su único paréntesis temporal ocurrió en 2023, cuando dejó el cargo tras prosperar una moción de censura, aunque logró recuperar la vara de mando apenas tres meses después, en noviembre de ese mismo año.

El pasado mes de septiembre, la Diputación de Almería le concedió la máxima distinción honorífica de la institución, el Escudo de Oro de la Provincia, en un emotivo acto para celebrar su centenario. "He disfrutado haciendo el bien a los demás", proclamó entonces un emocionado alcalde ante sus vecinos.

En aquel homenaje, el entonces presidente provincial, Javier A. García, lo definió como "el mejor alcalde de la historia de Chercos". Recibió además el reconocimiento mediante vídeo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

En la ceremonia, el propio Torres quiso repartir los méritos de su gestión y agradeció profundamente el apoyo de los funcionarios del ayuntamiento, mencionando de forma especial a Isabel, quien trabajó a su lado durante 25 años.

Torres, que jamás cobró un sueldo de su consistorio, tal y como recordaron sus allegados, deja una huella imborrable de humildad y lealtad, habiendo convertido el servicio a los demás en el auténtico motor de su centenaria vida. EFE

mma/bfv/ros

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