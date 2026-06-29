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Moriyasu: "Perder al final es desgarrador; hay lágrimas en el vestuario"

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Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, calificó este lunes de "desgarradora" e "increíblemente dolorosa" su eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras caer en el último minuto frente a Brasil (2-1).

"Esta noche es increíblemente dolorosa para todos nosotros. Estábamos tan cerca de lograr algo verdaderamente especial y perder en los momentos finales es desgarrador. Pero más que nada, estoy orgulloso de cada uno de los jugadores. Lo dieron todo por Japón", dijo el técnico en rueda de prensa, en el NRG Stadium de Houston.

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Moriyasu destacó que sus futbolistas mostraron "coraje, disciplina y un carácter increíble" frente a "una de las naciones futbolísticas más grandes de la historia".

"El vestuario está lleno de emoción. Hay lágrimas porque estos jugadores se preocuparon profundamente. Soñaron con llevar a nuestro país aún más lejos, y perder ese sueño en los últimos momentos es algo difícil de aceptar", desveló.

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"Les he dicho que mantuvieran la cabeza alta. Un resultado no define a este equipo. Lo que lograron a lo largo de este Mundial ha inspirado a millones de personas y espero que lo recuerden cuando el dolor comience a desvanecerse", añadió.

Moriyasu también agradeció el apoyo de la afición nipona y se disculpó en nombre de toda la selección.

"Sabemos cuánto creyeron en nosotros y cuánto significó este equipo para ustedes a lo largo de este torneo. Queríamos recompensar esa fe con otra noche histórica, pero el fútbol puede ser cruel", lamentó.

Japón puso en serios aprietos a Brasil y rozó una de las grandes gestas de esta Copa del Mundo.

Se adelantó en el minuto 29 por medio de Kaishu Sano en un error fatal en la salida del balón de la Canarinha, pero en la segunda mitad el poderío ofensivo de los brasileños prevaleció.

Casemiro empató de cabeza en el 56 y Gabriel Martinelli culminó la remontada en el 96.

"Esto no es el fin del fútbol japonés. Aprenderemos, creceremos y volveremos más fuertes", prometió Moriyasu. EFE

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