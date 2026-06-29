Montse Mínguez asume la secretaría de Enma López en la Ejecutiva del PSOE tras su salida

Madrid, 29 jun (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asumido la secretaría de Estudios y Programas de la Ejecutiva socialista, cargo al que renunció Enma López el pasado viernes tras anunciar que se presentará a las primarias para ser la candidata en las elecciones de 2027 a la alcaldía de Madrid.

La propia Mínguez lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva socialista, donde ha sido preguntada por la salida de López de la Ejecutiva y si la dirección del partido conocía su intención de concurrir a las primarias en Madrid.

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Mínguez ha dicho que este es un tema de "organización interna" y ha evitado entrar "en dimes y diretes de cómo fue o no fue" la comunicación con el partido para anunciar intención de presentarse.

"Se abre un proceso de primarias y evidentemente, cada uno si tiene vocación de presentarse, pues que se presente", ha zanjado.

Mínguez ha explicado que a partir de ahora, además de ejercer la portavocía del PSOE y la portavocía adjunta del grupo parlamentario socialista en el Congreso, llevará también la secretaría de Estudios y Programas del partido a nivel federal.

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Fuentes socialistas han reconocido no obstante que les llamó la atención que López decidiera anunciar públicamente su intención de concurrir a las primarias antes de la celebración del Comité Federal del PSOE del pasado sábado, en el que se aprobó el calendario para iniciar estos procesos en las federaciones municipales y autonómicas. EFE

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