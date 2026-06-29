Madueke felcita a Martinelli tras su gol ante Japón

Kansas City (Estados Unidos), 29 jun (EFE).- El atacante inglés Noni Madueke saludó este lunes a su compañero en el Arsenal Gabriel Martinelli, luego de que este anotara el gol que selló la clasificación de Brasil a los octavos de final del Mundial 2026.

El jugador se encontraba hablando en conferencia de prensa en el momento que acabó el encuentro entre los de Carlo Ancelotti y Japón con victoria por 2-1 de los sudamericanos.

PUBLICIDAD

Allí se enteró que Martinelli había sellado la victoria de los brasileños y fue consultado por ello.

"Me alegro por él. Espero que le siga yendo de maravilla", dijo Madueke, aunque apuntó que espera si llegan a cruzarse no juegue tan bien contra Inglaterra.

PUBLICIDAD

Compañeros en el Arsenal, Madueke y Martinelli conquistaron juntos la Premier League en la temporada 2025-2026.

El atacante inglés habló este lunes en una conferencia de prensa llevada a cabo en la ciudad de Kansas City, donde los dirigidos por Thomas Tuchel se preparan para el duelo que disputarán el próximo miércoles 1 de julio ante República Democrática del Congo en Atlanta.

PUBLICIDAD

Sobre ese partido, Madueke dijo que será difícil y que no se puede subestimar a ningún adversario. EFE