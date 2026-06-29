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La superficie calcinada por los incendios en El Bierzo (León) alcanza las 1.600 hectáreas

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León, 29 jun (EFE).- La consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha cifrado en 1.600 hectáreas la superficie calcinada por el momento en la comarca de El Bierzo, en León, por los dieciocho incendios forestales que se originaron el pasado miércoles, de los que cuatro permanecen activos.

El que ha afectado a una mayor área es el de Congosto, en el que se calcula que han ardido 600 hectáreas, según ha descrito la consejera en declaraciones a los periodistas durante su participación en un acto de entrega de puntos limpios móviles a tres ayuntamientos leoneses.

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"Ahora mismo, de esos dieciocho incendios, sólo tenemos cuatro activos en la provincia de León y las perspectivas son buenas, con una evolución favorable, pero habrá que esperar hasta que se puedan dar por controlados o extinguidos", ha asegurado.

Los datos de superficie afectada, ha descrito, se basan en el perímetro, puesto que aún no se ha podido entrar a analizar lo que ha ardido en su interior.

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La consejera ha valorado y agradecido la labor de los equipos de extinción, que no sólo han trabajado en la provincia de León.

"Incluso hemos tenido que ayudar a comunidades vecinas y a estados miembros vecinos como Portugal", ha agregado.

De los cuatro incendios que permanecen activos los que más preocupan son los de Congosto y Pradela, que siguen en índice de gravedad potencial 1, por ser los más complejos debido a la abrupta orografía del terreno puesto que son zonas en las que resulta difícil incluso acceder a pie.

Los otros dos fuegos activos son el de Burbia y el de Vega de Valcarce, este último ya estabilizado. EFE

(foto)

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