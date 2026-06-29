Hacienda convocará la próxima semana a las autonomías para fijar sus metas de déficit

Madrid, 29 jun (EFE).- El Ministerio de Hacienda convocará la próxima semana a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar las metas de déficit de la administración regional para 2027, 2028 y 2029, según ha avanzado este lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Se trata del paso previo a que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones públicas, junto con el límite de gasto no financiero (techo de gasto) para los Presupuestos de 2027.

PUBLICIDAD

Las metas de déficit tendrán que ser votadas en el Congreso, que ya ha habilitado dos plenos extraordinarios el 14 y el 23 de julio, en tanto que el techo de gasto se informa a la Cámara Baja pero no se vota.

"Vamos avanzando con los pasos necesarios. Efectivamente, dentro de un calendario regular, esa ese es el propósito", ha dicho Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado a entender que la intención del Gobierno es llevar al Parlamento los presupuestos en tiempo y forma, lo que sería antes de octubre. EFE

PUBLICIDAD