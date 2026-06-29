Feijóo acusa a Sánchez de "ingeniería electoral" para lograr "nuevos votantes" porque "no le salen las cuentas"

CREE QUE BUENOS AIRES PUEDE CONVERTIRSE EN UNA CIUDAD ESPAÑOLA

Feijóo ha subrayado que Sánchez no hace "ninguna cosa de las que hace es por ingenuidad" y ha recalcado que lo que hay detrás es "ingeniería electoral que consiste, en un espacio muy corto de tiempo", incrementar "en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español".

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"Además del millón trescientas mil personas que ya ha concebido el pasaporte y la nacionalidad española por residencia, pues ahora tiene 2,6 millones de solicitudes, de las cuales, por los datos que tenemos, no más de cien mil han sido denegadas y están en trámite dos millones y medio", ha dicho, para agregar que 640.000 son de la ciudad de Buenos Aires, que "se convertirá" en "una de las grandes ciudades españolas".

Por eso, ha insistido en que "lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes". "Como con los votantes actuales, pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha enfatizado.

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En este punto, ha señalado que el PP lleva "tiempo con este tema" y va a seguir "estudiando este asunto", viendo "cómo se construyen estas nacionalizaciones". Por lo pronto, ha avanzado que si llega a Moncloa hará una reforma de la ley de nacionalidad, estableciendo "una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España" o que solo tiene España como un lugar del que escuchó hablar "en su casa a su abuelo pero no sabe exactamente la diferencia entre una provincia y otra".

ASIGNAR PROVINCIA Y EXTERNALIZACIÓN DE SOLICITUDES

Feijóo ha señalado que también están observando "la capacidad que se deja el Gobierno" para asignar la provincia cuando "el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar". Entonces, ha proseguido, el Ejecutivo "tiene la facultad de asignarle una provincia".

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Asimismo, ha aludido a la "externalización de la revisión de las solicitudes" que, según ha dicho, "lo lleva Ineco". Además, ha agregado que en Cuba "se ha dado" a una empresa del Estado y están "preocupados" por este asunto porque "la nacionalidad es la mayor expresión de un vínculo de una persona con una nación".

Feijóo ha insistido en que en la democracia española no hay "precedente" de un proceso como éste, en el que "se incremente el número de españoles en dos millones y medio a través de la nacionalización". "Por tanto, aquí hay una parte de ingeniería electoral sin duda", ha resaltado, para señalar que "no es cuestión de hablar mucho" de esto sino de "trabajar mucho".

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REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE MIGRANTES

A renglón seguido, Feijóo ha hecho referencia a la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado el Gobierno y ha resaltado que "ya supera el millón" como había vaticinado el Partido Popular.

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El líder del PP ha explicado que "gracias a un recurso de la Comunidad Valenciana y de Aragón", el Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que apunta a que pueden estar en "un supuesto de incumplimiento a la normativa europea" en cuanto al pacto de inmigración y al reglamento de retorno.

"La regularización masiva que está haciendo España está yendo en contra de la normativa de la Unión Europea", ha abundado, para añadir que en la última reunión del Partido Popular Europeo ya lo expuso ante sus colegas de la UE.

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Así, ha dicho que avisó a los socios del EPP que, mientras que están apostando por "retornar" a sus países de origen a personas que han entrado de forma irregular, les puede llegar "un millón de personas a cualquiera de sus ciudades" a través de esa regularización que ha impulsado Sánchez.

"Con la regularización hemos abierto una vía con el Supremo y en el ámbito de los nietos lo que queremos es confirmar que ese proyecto tiene todas las garantías, confirmar que no hay externalizaciones de empresas o de organismos que ni siquiera conozcan el funcionamiento de las partidas de bautismo y la acreditación de dónde ha nacido el antecedente familiar de esa persona", ha asegurado.

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