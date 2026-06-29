Fallecen 16 personas en accidentes de tráfico este fin de semana, 4 de ellos motoristas

Madrid, 29 jun (EFE).- Un total de 16 personas han fallecido en once accidentes de tráfico ocurridos en vías interurbanas este fin de semana, de los que cuatro eran usuarios vulnerables, todos ellos motoristas.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), ocho de los siniestros han ocurrido en vía convencional y tres en autopista o autovía y entre los siniestros ha habido siete salidas de la vía y cuatro colisiones.

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Los accidentes han tenido lugar en Tobarra (Albacete), Castelló de la Plana y Pina de Montalgrao (Castellón), Iniesta (Cuenca), Niebla (Huelva), Biescas (Huesca), Alcalá la Real (Jaén), Triascatela (Lugo), Málaga (Málaga) y Zaragoza (Zaragoza).

El domingo ha sido el día más trágico, con nueve muertos en cuatro accidentes; mientras que el sábado fallecieron cinco personas en otros tantos siniestros y el viernes se registraron dos muertes.

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En lo que va de año, hasta el 28 de junio, Tráfico ha contabilizado 495 víctimas mortales en las carreteras. EFE