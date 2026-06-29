El PSOE evitar opinar sobre la candidatura de Enma López en Madrid y encarga su secretaría de área a Montse Mínguez

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha declinado comentar la decisión de su compañera Enma López de competir en primarias por la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid frente a la exministra Reyes Maroto, alegando que son asuntos "internos" del partido.

Sí ha señalado que ella misma asumirá la Secretaría de Estudios y Programas que ha dejado vacante Enma López al anunciar su candidatura. Mínguez acumulará por tanto un tercer cargo a sus espaldas, junto con el de portavoz del partido y la Secretaría general del Grupo Socialista en el Congreso.

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Lo que no se cubrirá es la Portavocía Adjunta de la Ejecutiva que ocupaba Enma López y que también ha abandonado al lanzarse a la carrera por el cartel electoral socialista en las municipales de Madrid de 2027.

La precandidatura de Enma López parece haber despertado ciertos recelos en la Ejecutiva Federal del PSOE, pero Montse Mínguez ha rechazado "entrar en dimes y diretes" ni ha querido desvelar cuando se enteró de la decisión de su portavoz adjunta.

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"Eso es un tema de organización interna, se abre un proceso de primarias y cada uno, si tiene la vocación de presentarse, pues que se presente y ya está", se ha limitado a decir. No obstante, fuentes del PSOE trasladan que la presentación de la candidatura de la edil madrileña llamó la atención al partido porque lo hizo antes de abrirse el calendario de primarias.

La portavoz de la Ejecutiva tampoco ha adelantado datos sobre los procesos de primarias que se han abierto en el PSOE con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de 2027 y que se han organizado según un calendario flexible que decide que cada federación.

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