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El PSOE achaca la idea de Feijóo de dar "diputados extra" al ganador de las elecciones a que "no le va demasiado bien"

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El PSOE considera que el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya deslizado la idea de reformar la Ley Electoral para dar "diputados extra" al partido vencedor de las elecciones generales evidencia que la estrategia que están desplegando los 'populares' no les va "demasiado bien".

Así lo ha dicho la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede federal del partido refiriéndose a la propuesta lanzada por Feijóo que ha puesto como ejemplo el sistema que ya rige en países como Grecia o Italia "para facilitar la estabilidad".

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"Acabo de leer la noticia de que quiere reformar la Ley Electoral y eso significa que seguramente su estrategia no le va demasiado bien", ha comentado Mínguez, para quien el hecho de que el PP quiera unos "diputados extra" pone de manifiesto que el partido de Feijóo no reluce tanto "como quiere relucir", sino que "hay una mayoría social pendiente de que en este país siga gobernando un gobierno de progreso".

En el PSOE interpretan que si el líder del PP ha deslizado este lunes la idea de esa eventual reforma es porque teme que la suma de sus escaños y los de Vox en las próximas generales no sea suficiente para poder gobernar.

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FEIJÓO COPIA A ABASCAL CON LA 'LEY DE NIETOS'

Mínguez también se ha referido a la acusaciones de Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que busca conseguir nuevos votantes a través de la concesión de la nacionalidad española a descendientes de compatriotras que emigraron como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.

Según Feijóo, lo que busca Sánchez es que "en un espacio muy corto de tiempo" se incremente "en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español".

La portavoz socialista ha recordado que fue Vox el partido que la semana pasada cargó contra la conocida como 'ley de nietos' en el Congreso una disposición de la Ley de Memoria Democrática d 2022. "Ahora el PP le copia", ha apostillado.

"A veces no sabemos si es Feijóo quien copia a (Santiago) Abascal o es al revés, pero normalmente Abascal dispara y Feijóo compra el relato", ha abundado, incidiendo en que al fina su discursos son "indistinguibles" y en que los dos "quieren una sociedad que tenga miedo".

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EuropaPress

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