'El jubileo de la Porciúncula’ de Murillo seguirá en Bellas Artes de Sevilla hasta 2031

Sevilla, 29 jun (EFE).- 'El jubileo de la Porciúncula’, cuadro pitado por Bartolomé Esteban Murillo hacia 1665, seguirá en el Museo de Bellas Artes de Sevilla hasta 2031, gracias al acuerdo alcanzado entre la pinacoteca sevillana y el Museo Wallraf-Richartz de Colonia (Alemania).

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha anunciado el acuerdo en sus redes sociales y ha destacado que se han cumplido diez años desde la llegada del cuadro a Sevilla “casi 200 años después”, tras ser pintado originariamente para el Convento de los Capuchinos de la capital andaluza.

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Su vuelta a la ciudad fue posible gracias a un acuerdo con el Museo Wallraf-Richartz, que permitió su restauración integral y su exhibición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde también fue restaurado.

La obra fue una de las grandes protagonistas de la exposición 'Murillo y los Capuchinos de Sevilla', celebrada con motivo del Año Murillo, que reunió a 267.767 visitantes y permitió reconstruir uno de los conjuntos más importantes del Barroco español.

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Ahora, según la consejera, ha llegado “una gran noticia”, ya que el acuerdo se ha ampliado y el lienzo permanecerá en Sevilla cinco años más, hasta 2031.

El cuadro está considerado una de las composiciones más ambiciosas y monumentales del pintor sevillano, ya que la ideó con unas dimensiones de 4,30 x 2,95 metros.

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El lienzo narra el momento en que Cristo y la Virgen se aparecen a San Francisco de Asís en la capilla de la Porciúncula en 1216, momento en que concedían indulgencia plenaria.

El cuadro original fue incautado durante la invasión francesa y trasladado a Alemania, de donde viajó a Sevilla en 2016. EFE

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