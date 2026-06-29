El Gobierno Vasco exige "respeto" y "diálogo real" para aplicar el pacto sobre migración

Bilbao, 29 jun (EFE).- El Gobierno Vasco ha exigido a los ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "respeto institucional, información completa y diálogo real” sobre la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA).

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha entregado este lunes en mano sendas cartas dirigidas a los máximos responsables de ambos ministerios, en las que se queja del "silencio mantenido durante más de dos meses", pese a "las reiteradas solicitudes de información, participación y planificación compartida".

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Melgosa advierte de que Euskadi "no puede ser llamada a gestionar las consecuencias de decisiones en cuyo diseño no ha participado".

Esta falta de respuesta supone, a juicio del Ejecutivo vasco, "una falta de respeto institucional" hacia las administraciones que, en la práctica, deberán asumir buena parte de las consecuencias operativas, sociales y presupuestarias del nuevo marco europeo.

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Recuerda en su carta que la entrada en aplicación del PEMA tendrá un impacto directo sobre competencias que ejercen las instituciones vascas en materias como acogida, protección social, integración, infancia, salud, servicios sociales y convivencia comunitaria.

Según el Gobierno Vasco, la implementación del PEMA no puede abordarse únicamente "desde una lógica estatal, jurídica o policial-administrativa, sino que exige una arquitectura territorial clara, corresponsabilidad, financiación suficiente y participación efectiva de las administraciones competentes".

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"El Gobierno Vasco no va a aceptar que se le informe tarde, mal y por vías indirectas de decisiones que afectan directamente a Euskadi. No se puede pedir corresponsabilidad a las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, excluirlas de la información, de la planificación y de la decisión", ha señalado.

Euskadi reivindica su reconocimiento en esta materia como "frontera norte del Estado, no como una excepcionalidad, sino como una realidad institucional, social y territorial que ya existe", porque la situación de Irun, del Bidasoa, de los recursos de acogida, de Osakidetza, de los servicios sociales, de las diputaciones forales, los ayuntamientos y las entidades del tercer sector "no puede quedar fuera de la planificación estatal".

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En concreto, el Gobierno Vasco demanda conocer con carácter oficial, completo y previo qué función va a tener el centro Arana de Vitoria-Gasteiz o cualquier otro dispositivo que pueda activarse en el marco del PEMA.

"Necesitamos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué medios, con qué perfiles, con qué calendario, con qué financiación y con qué garantías. No basta con referencias parciales ni con explicaciones genéricas. No puede haber cajas negras administrativas dentro del Estado", señala Melgosa en su carta.

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El Gobierno Vasco solicita la convocatoria urgente de un espacio de trabajo político y técnico que permita conocer la estrategia completa del Gobierno de España para la implementación del PEMA, evaluar sus implicaciones competenciales, presupuestarias y operativas, y acordar mecanismos eficaces de cooperación institucional.

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