El Gobierno mantiene "toda la confianza" en la presidenta de la SEPI tras su imputación

El Gobierno mantiene "toda la confianza" en la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, tras su imputación este lunes en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Fuentes del Gobierno han subrayado que en las diligencias "no aparece ningún elemento que comprometa" a Belén Gualda y que, por lo tanto, mantienen "toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".

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Asimismo, han querido destacar "la integridad de los profesionales" que forman parte de la SEPI, al tiempo que han garantizado "la colaboración y el respeto con las decisiones judiciales".