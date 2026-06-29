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El Gobierno mantiene su confianza en el trabajo de Belén Gualda al frente de la SEPI

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Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno mantiene "toda la confianza" en la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y en el "gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".

Fuentes gubernamentales han trasladado a EFE que en las diligencias acordadas por el juez Santiago Pedraz no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de SEPI.

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El juez investiga las supuestas maniobras de Leire Díez para influir en la concesión de un préstamo de 112,9 millones de euros concedido a Tubos Reunidos en el marco del fondo de solvencia puesto en marcha durante la pandemia.

Sobre este préstamo a Tubos Reunidos, y otras cuestiones, el Gobierno asegura que está garantizada su colaboración y el respeto por las decisiones judiciales.

No obstante, las mismas fuentes destacan la integridad de los profesionales que integran la SEPI y el rigor de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gracias al cual e garantizó la viabilidad de 30 empresas y se salvaron 62.000 empleos.

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Asimismo, recuerdan que la intervención general del Estado (IGAE) ha auditado la gestión del FASEE y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a las cuentas del fondo en todos los ejercicios.

También que la Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE y que elTribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por el FASEE.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, determinó en un informe del pasado 27 de septiembre del 2024 que la SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de los requisitos del fondo y a sus condiciones de financiación.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado, este lunes, en la causa que investiga una supuesta organización que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a 25 personas, entre las que figura la presidenta de la SEPI. EFE

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