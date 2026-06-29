Espana agencias

El Gobierno actualiza la capacidad de las comunidades para acoger menores migrantes

Guardar
Google icon

(Actualiza NA1233 para precisar el contenido del real decreto aprobado por el Gobierno)

Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto por el que actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados de las comunidades autónomas según su población, un paso clave para "prorrogar" el modelo de reubicación de los jóvenes tras un año en vigor.

PUBLICIDAD

De acuerdo a los nuevos datos, aportados por el Ministerio de Juventud e Infancia, la comunidad que más capacidad debe tener para acoger a los niños y adolescentes de acuerdo a su población es Andalucía, 3.009; seguida de Cataluña, 2.829; la Comunidad de Madrid, 2.471; y Comunidad Valenciana, 1.903; mientras que en todos los demás territorios la cifra no llega a 1.000.

El Gobierno aprobó en marzo del año pasado la modificación de la ley de extranjería para destensar los sistemas de acogida de territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla y así mejorar la atención a los menores, un modelo que ha encontrado la oposición frontal de la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP.

PUBLICIDAD

Esta capacidad ordinaria es clave dentro del sistema porque establece cuál es el número de niños y adolescentes que una comunidad debe poder acoger en base a su población.

Esto determina cuándo se considera que un territorio está sobrepasado y puede trasladar a los chicos que recibe a otro lugar: cuando supere el triple de su capacidad. Actualmente, las comunidades que cumplen este requisito y, por lo tanto, se encuentran en situación de contingencia migratoria, son Canarias, Ceuta y Melilla.

Detrás de los cuatro territorios que deben tener mayor capacidad de acogida según su población se encuentra Galicia, con 940 plazas; Castilla y León, con 830; Canarias, con 783; Euskadi, con 776; Castilla-La Mancha, con 742; Región de Murcia, con 553; Aragón, con 476; Islas Baleares, con 434; y Extremadura, con 364.

Hacia el final de la lista se encuentran Asturias, con 352 plazas; Navarra, con 237; Cantabria, con 206; La Rioja, con 114; Melilla, con 30; y Ceuta, con 29.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha puesto en valor este modelo, que por primera vez obligó a las comunidades a hacerse cargo, entre todas, de los menores migrantes que llegaban solos a España independientemente de adónde lo hicieran.

Saiz ha destacado que este sistema permite poner en el centro el interés superior del menor y el real decreto aprobado hoy es "un paso más" para proteger a los niños y adolescentes.

A través de un comunicado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado el apoyo del Gobierno a todos los territorios en este aspecto y ha recordado que el pasado año se transfirieron 230 millones de euros a las comunidades para la atención de la infancia migrante no acompañada, de los que Canarias recibió más de la mitad (140 millones). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 25 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

El magistrado atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y cita como investigados a la actual presidenta de la SEPI, antiguos responsables de empresas públicas y exdirectivos de Tubos Reunidos por los indicios apreciados durante la instrucción

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 25 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

La familia Bárcenas y las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Podemos rebajan de forma notable las penas que reclamaban inicialmente para los acusados y retiran los cargos contra dos mandos policiales

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

Qué pasa con las terrazas de los bares si hay alerta roja por calor: multas de casi 50.000 euros si siguen abiertas con riesgo laboral

El aviso de AEMET no implica el cierre automático, pero obliga a revisar las condiciones de trabajo y adoptar medidas de prevención

Qué pasa con las terrazas de los bares si hay alerta roja por calor: multas de casi 50.000 euros si siguen abiertas con riesgo laboral

Alberto Ávila relata el horror vivido en Venezuela: ”Pudimos regresar a España con un avión militarizado de las Fuerzas Aéreas"

El creador de contenido y atleta olímpico ha hablado en ‘Vamos a ver’ sobre sus horas más críticas en Venezuela

Alberto Ávila relata el horror vivido en Venezuela: ”Pudimos regresar a España con un avión militarizado de las Fuerzas Aéreas"

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 25 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 25 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

ECONOMÍA

Qué pasa con las terrazas de los bares si hay alerta roja por calor: multas de casi 50.000 euros si siguen abiertas con riesgo laboral

Qué pasa con las terrazas de los bares si hay alerta roja por calor: multas de casi 50.000 euros si siguen abiertas con riesgo laboral

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

Sacudir el felpudo o la alfombra por la ventana puede costarte hasta 3.000 euros: en qué casos te pueden sancionar

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

DEPORTES

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker