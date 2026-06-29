El euríbor se estanca en junio en el 2,80 % a pesar de la subida de tipos del BCE

Madrid, 29 jun (EFE).- El euríbor se encamina a cerrar junio con una tasa media del 2,801 %, levemente inferior a la alcanzada en mayo (2,804 %), con lo que podría estancarse a pesar de la subida de los tipos de interés acometida por el Banco Central Europeo (BCE), que, según los expertos, ya estaba descontada.

A falta de una sesión para que finalice junio, el euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, baja a ese 2,801 %, después de encadenar tres subidas consecutivas, afectado por las tensiones geopolíticas en Irán, que dispararon el precio de la energía, han elevado la inflación y las expectativas de subidas en los tipos de interés.

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Pese a estancarse, el euríbor se sitúa muy lejos de la tasa marcada hace un año, en junio de 2025, cuando cerró en el 2,081 %, lo que provocará un nuevo encarecimiento en las cuotas de las hipotecas variables.

En concreto, en el caso de una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés de euríbor más el 1 %, el incremento anual será de unos 700 euros.

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Si el préstamo es superior, de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas rozará los 1.400 euros anuales.

En declaraciones a EFE, el experto del Instituto Español de Analistas (IEA), Javier Santacruz, ha explicado que el euríbor se ha estancado tras haber descontado meses antes la subida de tipos del BCE.

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Para los próximos meses, la evolución del euríbor dependerá de dos factores, según ha dicho. Por un lado, que la inflación se controle y, por tanto, no haya más subidas de tipos, y por otro, la actuación de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

En este sentido, ha explicado que después de que la Fed dijera que podía haber una subida de tipos interés antes de que acabe el año, el euro se debilitó.

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"La debilidad del euro es bastante positiva para la visión que tiene el BCE y sería un factor favorable" para que no tenga que "tocar los tipos", lo que propiciaría que el euríbor volviera de nuevo al entorno del 2 %.

De la misma manera, el analista hipotecario de comparador financiero HelpMyCash, Miquel Riera, ha indicado que el mantenimiento del euríbor en junio se debe a que el indicador ya descontaba hasta dos subidas de tipos por parte del BCE.

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"El euríbor tiende a adelantarse a las decisiones que toma el BCE". "Si se prevé un aumento de los tipos, este índice suele subir en los meses previos a la subida. Y si el pronóstico es el contrario, normalmente desciende antes de que se produzca la bajada", ha añadido el experto, quien ha recordado que tras estallar el conflicto en Oriente Medio, los mercados pronosticaron hasta dos incrementos de tasas en Europa para contener el más que probable aumento de la inflación.

Y el euríbor, como se esperaba, tendió al alza en los meses posteriores: pasó del 2,221 % en febrero al 2,804 % en mayo, ha manifestado.

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Según Riera, "las subidas previas del euríbor ya descontaban el aumento de tipos de junio y reflejan un posible incremento más", y por ello ve "comprensible que el índice se haya estancado este mes".

Igualmente, no descarta que pueda producirse una ligera bajada de aquí a finales del año.

Sobre Oriente Medio, indica que si finalmente Estados Unidos e Irán alcanzan la paz, es probable que la inflación en la eurozona se reduzca, lo que puede llevar al BCE a mantener los tipos en lo que queda de año.

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En ese escenario, prevé, el euríbor podría bajar y situarse alrededor del 2,6 %.

Por el contrario, si el conflicto se recrudece, la inflación de la eurozona podría experimentar otro incremento, lo que obligaría al BCE a subir sus tipos una o dos veces más en 2026, mientras que el euríbor podría llegar a superar el 3 %. EFE

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(vídeo)(infografía)