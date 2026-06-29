Descubren una nueva especie de hongo en la isla gallega de Cortegada

Santiago de Compostela, 29 jun (EFE).- Una especie nueva de hongo fue descubierta en la isla de Cortegada, integrada en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, y ha sido bautizada con el nombre científico de 'Xylaria polyphaga'.

Esta nueva especie ha sido descrita en la revista Life, en un estudio científico centrado en la diversidad del género Xylaria en los bosques de laurisilva atlántica europea que identifica ocho especies nuevas para la ciencia, ha informado este lunes la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

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La 'Xylaria polyphaga' fue descubierta en Cortegada y está presente también en otras áreas de gran valor ecológico, como las laurisilvas de Azores y Canarias y los bosques de niebla del Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz).

Esa conexión biológica entre espacios "refuerza la importancia de estos hábitats como refugios de biodiversidad y reservorios de especies todavía desconocidas", según la USC.

La nueva especie destaca por su capacidad para desarrollarse sobre distintos sustratos vegetales, una característica poco habitual dentro de su grupo y que inspiró su nombre científico de 'polyphaga'.

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"Con un total de siete especies nuevas para la ciencia descubiertas en un territorio de apenas 44 hectáreas, Cortegada constituye un caso excepcional en el contexto europeo e internacional", ha subrayado la universidad.

Los trabajos de investigación durante los últimos años permitieron documentar más de mil especies de hongos en la isla, aproximadamente la mitad de las registradas en Galicia.

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El autor del estudio, el investigador Saúl de la Peña, ha explicado que Cortegada "constituye un laboratorio natural excepcional para comprender la diversidad fúngica de los bosques atlánticos y su evolución a lo largo del tiempo".

Las condiciones ambientales, forestales e históricas de la isla, como la presencia de una de las mejores representaciones de laurisilva atlántica del continente europeo, favorecieron la conservación de una comunidad fúngica de "enorme singularidad". EFE

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