Espana agencias

Descubren una nueva especie de hongo en la isla gallega de Cortegada

Guardar
Google icon

Santiago de Compostela, 29 jun (EFE).- Una especie nueva de hongo fue descubierta en la isla de Cortegada, integrada en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, y ha sido bautizada con el nombre científico de 'Xylaria polyphaga'.

Esta nueva especie ha sido descrita en la revista Life, en un estudio científico centrado en la diversidad del género Xylaria en los bosques de laurisilva atlántica europea que identifica ocho especies nuevas para la ciencia, ha informado este lunes la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

PUBLICIDAD

La 'Xylaria polyphaga' fue descubierta en Cortegada y está presente también en otras áreas de gran valor ecológico, como las laurisilvas de Azores y Canarias y los bosques de niebla del Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz).

Esa conexión biológica entre espacios "refuerza la importancia de estos hábitats como refugios de biodiversidad y reservorios de especies todavía desconocidas", según la USC.

La nueva especie destaca por su capacidad para desarrollarse sobre distintos sustratos vegetales, una característica poco habitual dentro de su grupo y que inspiró su nombre científico de 'polyphaga'.

PUBLICIDAD

"Con un total de siete especies nuevas para la ciencia descubiertas en un territorio de apenas 44 hectáreas, Cortegada constituye un caso excepcional en el contexto europeo e internacional", ha subrayado la universidad.

Los trabajos de investigación durante los últimos años permitieron documentar más de mil especies de hongos en la isla, aproximadamente la mitad de las registradas en Galicia.

El autor del estudio, el investigador Saúl de la Peña, ha explicado que Cortegada "constituye un laboratorio natural excepcional para comprender la diversidad fúngica de los bosques atlánticos y su evolución a lo largo del tiempo".

Las condiciones ambientales, forestales e históricas de la isla, como la presencia de una de las mejores representaciones de laurisilva atlántica del continente europeo, favorecieron la conservación de una comunidad fúngica de "enorme singularidad". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Digestión pesada en verano: qué es, síntomas, causas y cómo prevenirla

El cambio de temperatura y de hábitos puede tener repercusiones en el sistema digestivo

Digestión pesada en verano: qué es, síntomas, causas y cómo prevenirla

Sigue estas indicaciones para enfriar tu casa en verano: “Mejora la salubridad del aire interior y reduce la necesidad del uso de equipos de aire acondicionado”

El arquitecto Eduardo Sanz enumera los detalles en los que hay que fijarse en una casa para conocer cómo afectarán las altas temperaturas

Sigue estas indicaciones para enfriar tu casa en verano: “Mejora la salubridad del aire interior y reduce la necesidad del uso de equipos de aire acondicionado”

Receta de tarta de queso y café, un postre sin horno perfecto para el verano

Esta tarta de sabor dulce y amargo es un postre elegante y diferente, perfecto para sorprender en una comida especial o acompañar en una sobremesa

Receta de tarta de queso y café, un postre sin horno perfecto para el verano

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

El Consejo de Ministros aprueba un decreto que permite reactivar este derecho para el personal laboral de las administraciones tras meses de bloqueo y establece un modelo flexible para contratar a los trabajadores relevistas

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal avala las previsiones macroeconómicas que servirán de base para los Presupuestos de 2027, aunque alerta de que la incertidumbre internacional, el fin de los fondos europeos y la pérdida de competitividad podrían enfriar la economía española

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

ECONOMÍA

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

Qué pasa con las terrazas de los bares si hay alerta roja por calor: multas de casi 50.000 euros si siguen abiertas con riesgo laboral

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

Sacudir el felpudo o la alfombra por la ventana puede costarte hasta 3.000 euros: en qué casos te pueden sancionar

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial