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Descubren una de las galaxias enanas más débiles identificadas en torno a Andrómeda

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Granada, 29 jun (EFE).- Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) han descubierto una nueva galaxia enana ultradébil, un hallazgo que apunta a que se trata de una de las más débiles descubiertas hasta la fecha alrededor de Andrómeda (M31), la gran galaxia vecina de la Vía Láctea.

Según ha informado este lunes el IAA-CSIC, la galaxia, bautizada como Andrómeda XXXVI, parece formar parte del sistema de satélites que orbitan alrededor de Andrómeda.

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La autora principal del estudio e investigadora del IAA-CSIC, Joanna Sakowska, ha detallado que la galaxia descubierta es "muy antigua", de unos 12.500 millones de años, y "extremadamente pobre" en elementos pesados.

Sin embargo, determinar con precisión sus propiedades requerirá observaciones con telescopios espaciales como el Hubble, que permitirán medir con mayor precisión su distancia, edad o composición.

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Actualmente se conocen unas 40 galaxias satélite enanas alrededor de Andrómeda, de las cuales unas 15 están clasificadas como ultradébiles.

Como han detallado los investigadores, cada nuevo descubrimiento como Andrómeda XXXVI es importante, ya que puede indicar que aún están encontrando solo la punta del iceberg de una población mucho más numerosa de galaxias extremadamente débiles.

"Cada uno de estos descubrimientos nos ofrece una oportunidad excepcional para estudiar cómo se forman las galaxias en escalas de masa tan extremas, así como para investigar la distribución de la materia oscura. Por ello esperamos que Andrómeda XXXVI siga siendo objeto de estudio en los próximos años", ha concluido Joanna Skowska (IAA-CSIC). EFE

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